Ã€ GiÃ¨vres, parc solaire dans bac Ã  sable

BayWa r.e. franchit une Ã©tape clÃ© dans la construction du parc photovoltaÃ¯que de GiÃ¨vres, dans le Loir-et-Cher (41). Ce projet de 19 hectares, rÃ©cemment acquis par la sociÃ©tÃ© Heling enr, valorise une ancienne carriÃ¨re de sable, entre dans sa phase finale dâ€™installation des modules pour une mise en service prÃ©vue Ã l’Ã©tÃ© 2026. Une valorisation territoriale exemplaire au service de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ !

InitiÃ© mi-2019, le projet de GiÃ¨vres illustre la stratÃ©gie de BayWa r.e. consistant Ã redonner une utilitÃ© industrielle Ã des sites anthropisÃ©s. Cette ancienne carriÃ¨re de sable, exploitÃ©e jusquâ€™Ã la fin des annÃ©es 2010, entame sa mue pour devenir une centrale de 21 MWc capable de produire 25 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte par an, Ã savoir dâ€™alimenter lâ€™Ã©quivalent de 12 000 personnes. AprÃ¨s l’obtention du permis de construire en mai 2022 et le dÃ©marrage du chantier en septembre 2025, les travaux de terrassement sont achevÃ©s et les pieux des tables dÃ©sormais ancrÃ©s. La mise en place des 34 000 panneaux photovoltaÃ¯ques est en cours. DÃ©sormais propriÃ©tÃ© de la sociÃ©tÃ© franÃ§aise Heling enr, qui a fait son entrÃ©e dans le secteur solaire avec cette acquisition fin 2025, le parc bÃ©nÃ©ficie de l’expertise de BayWa r.e. qui en assurera l’exploitation et la maintenance (O&M) sur le long terme.

Un projet engagÃ© pour la prÃ©servation et le renforcement de la biodiversitÃ©

Au-delÃ de la production dÃ©carbonÃ©e, permettant d’Ã©viter le rejet de 7 000 tonnes de CO2 Ã©quivalent par an, la centrale de GiÃ¨vres a Ã©tÃ© pensÃ©e pour s’intÃ©grer dans son environnement naturel. Le site deviendra un vÃ©ritable refuge pour la biodiversitÃ© locale grÃ¢ce au maintien dâ€™environ 8 ha de friches et de boisements mais aussi grÃ¢ce Ã la plantation de 840 mÃ¨tres linÃ©aires de haies mellifÃ¨res composÃ©es d’essences locales. Deux zones humides existantes sont prÃ©servÃ©es, tandis qu’une troisiÃ¨me, dotÃ©e d’une mare, est crÃ©Ã©e spÃ©cifiquement pour les amphibiens.

Une intÃ©gration paysagÃ¨re soignÃ©e

Pour minimiser sa visibilitÃ©, la centrale est implantÃ©e au cÅ“ur d’un ensemble forestier et protÃ©gÃ©e par une “ceinture verte”. Depuis les hameaux voisins, les installations d’une hauteur maximale de 3,5 mÃ¨tres seront masquÃ©es par la vÃ©gÃ©tation conservÃ©e et des haies plantÃ©es pouvant atteindre 5 mÃ¨tres de haut. La clÃ´ture du site permet par ailleurs la libre circulation de la petite faune sauvage. Le projet favorise Ã©galement le maintien d’une activitÃ© agricole et pÃ©dagogique. L’entretien de la vÃ©gÃ©tation sous les panneaux sera assurÃ© par l’Ã©co-pÃ¢turage d’un troupeau de brebis, une solution durable qui exclut tout produit phytosanitaire.

Des panneaux pÃ©dagogiques

Un apiculteur local continuera dâ€™exploiter ses ruches sur place. Enfin, un nouveau chemin piÃ©tonnier crÃ©Ã© Ã lâ€™est du parc sera jalonnÃ© de panneaux pÃ©dagogiques, permettant aux riverains et promeneurs de s’approprier les enjeux de la technologie photovoltaÃ¯que et de la transition Ã©nergÃ©tique. Â« Au-delÃ de sa production dâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, le projet prÃ©sentera un excellent bilan Ã©cologique. Une essence invasive sera retirÃ©e, une nouvelle zone humide sera crÃ©Ã©e et les haies mellifÃ¨res bÃ©nÃ©ficieront Ã la production locale de miel et plus largement Ã la biodiversitÃ© Â», souligne Quentin Hamon, Responsable rÃ©gional solaire chez BayWa r.e..