En partenariat avec Free Power, Tecsol a prÃ©sentÃ© ses solutions digitales au sommet de l'Ã©levage de Clermont-Ferrand

Le bureau d’études Tecsol était présent du 4 au 6 octobre dernier sur le stand de la société Free Power lors de l’édition 2017 du sommet de l’élevage de Clermont-Ferrand qui a accueilli 93 000 visiteurs. Un record ! Depuis plusieurs années, Free Power, entreprise spécialisée dans l’installation de centrales photovoltaïques sur les toitures de bâtiments, a tissé des liens très fort avec les professionnels de l’élevage. La société auvergnate a ainsi réalisé des dizaines d’installations PV dans ce secteur agricole très réceptif quant aux problématiques énergétiques.

Pour ce sommet 2017, Free Power avait convié sur son stand en tant que partenaires techniques, le fabricant d’optimiseurs Solar Edge ainsi que le bureau d’études Tecsol. En matière d’optimisation des performances, les outils Solar Edge tombent à point nommé pour des opérations de repowering ou dans la création de nouvelles centrales. Côté Tecsol, Free Power s’est attaché les services du bureau d’études pour son expertise unique en termes de monitoring et de maintenance via la technologie Tecsol Analytics. Pour ses éleveurs qui donnent le meilleur, Free Power a choisi les meilleurs prestataires possibles dans l’optique d’une efficience accrue des installations photovoltaïques des hangars de stabulation ou autres.

« A l’heure où nombre d’installateurs ont disparu, les producteurs bénéficiant de tarifs de vente favorables doivent se pencher sérieusement sur le rendement et la disponibilité de leurs centrales. FREE POWER a su créer une véritable équipe dédiée, professionnelle et dotée des meilleurs outils d’optimisation. Forte d’un parc installé de 200 centrales, dont plus de 30 en propre, la société sait mieux que personne les enjeux de ces investissements et le retour attendu par ses clients » assure Hervé Duclos, cogérant de Free Power.

