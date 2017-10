Lumo et Technique Solaire : premiÃ¨re opÃ©ration de financement participatif sur des toitures PV

L’opération proposée par Technique Solaire via Lumo porte sur 46 toitures solaires destinées à des activités agricoles, dont 10 sont mises en service et 36 sont soit en cours de construction soit à construire. La puissance de l’ensemble représentera 9,2 MWc, et produira près de 11 300 000 kWh/an soit la consommation en électricité spécifique de 4 200 foyers.

Technique Solaire souhaite ainsi aménager et construire ces toitures, portées par 5 sociétés de projet différentes, toutes détenues à 100% par la holding JLT Energy 4. Technique Solaire fait appel au financement participatif à travers la plateforme Lumo, spécialiste du financement participatif des énergies renouvelables. Acteur de Nouvelle Aquitaine reconnu en crowdfunding en France et à l’international, Lumo propose aux particuliers et aux entreprises des projets photovoltaïques, éoliens ou hydrauliques pour développer leur épargne par le financement participatif. Lumo bénéficie déjà de la confiance de 4600 «Lumonautes» grâce notamment à un taux de défaut de 0% depuis sa création.

L’épargne proposée pour ce projet sera accessible à partir de 25€ sous forme d’Obligations. Il s’agit d’un placement de moyen terme et à rémunération fixe. Le remboursement est avec amortissement : chaque année, l’épargnant recevra un montant fixe composé d’intérêts et du remboursement d’une fraction du capital.

Depuis 5 ans, Lumo et Technique Solaire, acteurs régionaux depuis leurs créations, oeuvrent pour le rayonnement de la région Nouvelle Aquitaine dans le développement des énergies renouvelables. Technique Solaire développe des projets permettant à la région de produire une énergie plus écologique et Lumo permet aux particuliers et aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine d’agir pour ce développement en soutenant financièrement les projets.

