Transition Ã©nergÃ©tique : la Caisse dâ€™Epargne CEPAC signe un partenariat dâ€™envergure avec la Banque europÃ©enne dâ€™investissement

Acteur majeur de la transition énergétique, la Caisse d’Epargne CEPAC vient d’annoncer la signature d’une enveloppe de refinancement à hauteur de 350 millions d’euros, avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Consacrée exclusivement aux activités de financements de projets solaires et éoliens, cette enveloppe sera susceptible d’être rechargée après utilisation complète. La Caisse d’Epargne CEPAC avait déjà levé 400 millions d’euros de refinancements auprès de la BEI, au travers des lignes de crédits mises en place par cette dernière, pour le compte des entités du Groupe BPCE.

Cette signature vient renforcer la croissance et la compétitivité de ses activités de financement de projets ENR qui font déjà aujourd’hui de la Caisse d’Epargne CEPAC, l’un des principaux acteurs du financement des projets solaires et éoliens de taille moyenne et, donc, de la transition énergétique.

« Cette signature avec la Banque Européenne d’Investissement est un signal fort de notre volonté d’agir pour répondre au défi majeur du 21ème siècle : la transition écologique. Depuis plus de 10 ans, nous sommes l’un des acteurs les plus actifs de France en la matière. En tant que 1er financeur des ENR du Groupe BPCE, nous comptons désormais 1,5 milliard d’euros d’engagements dans des projets de transition énergétique », se réjouit Christine FABRESSE, présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC.

« La Banque européenne d’investissement est très heureuse de pouvoir amplifier son action de financement de la transition énergétique aux côtés d’un acteur bancaire de premier plan et partenaire de longue date comme le groupe BPCE. Banque du climat de l’Union européenne, la BEI est pleinement dans son rôle en facilitant via son action commune avec ses partenaires bancaires, le financement de projets d’investissement dans les énergies renouvelables visant à lutter contre le réchauffement climatique », se félicite Ambroise FAYOLLE, vice-président de la BEI.