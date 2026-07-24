Prosolia Energy fait progresser la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne avec un projet majeur de stockage par batteries au Portugal

Lâ€™installation Albispark de Prosolia Energy au Portugal illustre le rÃ´le croissant du stockage dâ€™Ã©nergie par batteries comme pilier de la transition Ã©nergÃ©tique en Europe. Lâ€™hybridation de la centrale solaire Albispark, situÃ©e Ã Castelo Branco (Portugal), associe ainsi un systÃ¨me de stockage par batteries (BESS) deÂ 15 MW / 60 MWhÂ Ã une installation photovoltaÃ¯que existante deÂ 34,4 MWc. Le solaire de lâ€™avenirÂ !

Prosolia Energy, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie (IPP) prÃ©sent Ã lâ€™international, annonce la mise en service de son systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS) sur le site solaire dâ€™Albispark Ã Castelo Branco, dans le centre-est du Portugal.

Â« Le secteur de lâ€™Ã©nergie entre dans une nouvelle phaseÂ Â»

Le projet associe unÂ systÃ¨me de batteries de 15 MW offrant une capacitÃ© de stockage de 60 MWhÂ Ã uneÂ centrale photovoltaÃ¯que existante de 34,4 MWc. ConnectÃ© directement au rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã haute tension de 150 kV, il constitue lâ€™un des plus importantes installations hybrides renouvelables actuellement en exploitation au Portugal et renforÃ§ant le rÃ´le croissant du stockage dâ€™Ã©nergie dans la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne. Alors que les pays europÃ©ens accÃ©lÃ¨rent le dÃ©ploiement des Ã©nergies solaire et Ã©olienne, les rÃ©seaux Ã©lectriques ont de plus en plus besoin de solutions de flexibilitÃ© capables dâ€™Ã©quilibrer lâ€™offre et la demande, de renforcer la rÃ©silience du rÃ©seau et de maximiser la valeur de la production renouvelable. Dans ce contexte, le stockage par batteries sâ€™impose comme une technologie essentielle pour soutenir les objectifs de dÃ©carbonation et de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique du continent.

Â« Le secteur de lâ€™Ã©nergie entre dans une nouvelle phase. AprÃ¨s des annÃ©es consacrÃ©es Ã lâ€™augmentation des capacitÃ©s de production dâ€™Ã©nergies renouvelables, la prioritÃ© est dÃ©sormais de garantir la flexibilitÃ© nÃ©cessaire pour intÃ©grer cette Ã©nergie au rÃ©seau de maniÃ¨re efficace et sÃ©curisÃ©e. Le stockage dâ€™Ã©nergie joue un rÃ´le fondamental dans ce processus. Ã€ cet Ã©gard, Albispark, avec ses 60 MWh de capacitÃ© de stockage, reprÃ©sente une Ã©tape importante vers la construction du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique flexible et rÃ©silient dont lâ€™Europe a aujourdâ€™hui besoin Â» assure Pedro Pereira da Silva, Country Manager de Prosolia Energy au Portugal.

Â«Â Le stockage dâ€™Ã©nergie joue un rÃ´le essentiel dans lâ€™amÃ©lioration de la rÃ©silience des rÃ©seauxÂ Â»

Le systÃ¨me repose sur la technologie fournie par Trina Storage, lâ€™un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage dâ€™Ã©nergie. ConÃ§ue spÃ©cifiquement pour les applications Ã grande Ã©chelle, cette technologie intÃ¨gre des solutions avancÃ©es de supervision et de gestion de lâ€™Ã©nergie permettant dâ€™optimiser lâ€™exploitation de lâ€™installation et son interaction avec le rÃ©seau Ã©lectrique. Le projet a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ© parmi les bÃ©nÃ©ficiaires du Plan portugais pour la reprise et la rÃ©silience (PRR), via le programme C21 â€“ REPowerEU, dont lâ€™objectif est de renforcer la flexibilitÃ© du rÃ©seau et dâ€™accÃ©lÃ©rer lâ€™intÃ©gration des sources dâ€™Ã©nergie renouvelable. Il ajoute : Â« Le stockage dâ€™Ã©nergie joue un rÃ´le essentiel dans lâ€™amÃ©lioration de la rÃ©silience des rÃ©seaux, lâ€™optimisation de lâ€™utilisation de la production renouvelable et le soutien Ã un systÃ¨me Ã©lectrique plus stable et plus efficace, capable de rÃ©pondre aux besoins futurs des consommateurs, des entreprises et de lâ€™industrie Â» ajoute le Country Manager.

Un modÃ¨le Ã©volutif pour la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne

Au-delÃ de son importance pour le Portugal, Albispark constitue une Ã©tape majeure dans la stratÃ©gie de croissance europÃ©enne de Prosolia Energy et dans le dÃ©veloppement du stockage par batteries au sein des actifs renouvelables du groupe en Europe. Ces dÃ©veloppements renforcent la position de Prosolia Energy pour accompagner la prochaine phase de la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne, au cours de laquelle les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries joueront un rÃ´le de plus en plus dÃ©terminant dans la mise en place de systÃ¨mes Ã©lectriques fiables, rÃ©silients et bas carbone.