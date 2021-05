Sondage IFOP/ENGIE : protection de la biodiversitÃ© et dÃ©veloppement des EnR, Ã§a matche pour les FranÃ§ais

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité, ENGIE et IFOP publient les résultats d’une enquête sur les Français, la biodiversité et les énergies renouvelables. Parmi les 8 Français sur 10 qui se déclarent concernés par la protection de la biodiversité, 86 % pensent que cet enjeu est compatible avec le développement des énergies renouvelables. Un sondage qui bat en brèche quelques idées reçues !

Les opinions exprimées dans ce sondage sont d’autant plus importantes que les réponses sont homogènes parmi les différentes catégories de la population. Dans le détail, on remarque que la proximité avec des parcs éoliens (dans la moitié Nord) renforce la bonne opinion sur cette source d’énergie renouvelable et sur sa compatibilité avec la biodiversité. « L’importance accordée par les Français à la protection de la biodiversité rejoint une préoccupation majeure d’ENGIE : accélérer la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables pour préserver toujours mieux nos écosystèmes. En effet, ces deux enjeux sont complémentaires, comme le rappelle ce sondage » estime Rosaline Corinthien, Directrice générale d’ENGIE France Renouvelables.

La biodiversité, une préoccupation importante pour l’ensemble des Français

Réalisé à l’occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité célébrée chaque année le 22 mai, les résultats du sondage IFOP pour ENGIE France Renouvelables sont clairs : près de 8 Français sur 10 se déclarent concernés par l’enjeu de la protection de la biodiversité. Il ressort de l’analyse détaillée que cette proportion est très stable au sein de la population quel que soit l’âge, la profession, la région, le niveau d’étude ou le type de commune, rurale ou métropole. Ce résultat confirme donc l’intérêt des Français pour la biodiversité. Les personnes interrogées pointent particulièrement du doigt la pollution de l’eau, de l’air et des sols (62 %, et même citée en premier par près d’un tiers des Français), et la surexploitation des espèces sauvages (surpêche, braconnage, déforestation) pour près d’un Français sur deux (47%).

Biodiversité et énergies renouvelables font bon ménage pour les Français

Parmi les 8 Français sur 10 qui se déclarent concernés par la protection de la biodiversité, 86 % pensent que cet enjeu est compatible avec le développement des énergies renouvelables. De surcroît, les résultats sont homogènes au sein des différentes catégories de la population. D’une manière générale, les énergies renouvelables ont la cote auprès de Français : 69% pour l’éolien terrestre, 82 % pour le solaire photovoltaïque et 90 % pour l’hydraulique en ont une bonne image. Il est par ailleurs intéressant de noter que la proximité avec des parcs éoliens renforce la bonne opinion sur la compatibilité de cette source d’énergie avec la biodiversité. L’éolien terrestre est ainsi davantage vu comme l’énergie renouvelable la plus compatible avec la biodiversité dans le Nord-Est (28 %) et le Nord-Ouest (30%) que dans le Sud-Ouest (17%) et le Sud-Est (21%) où il est moins présent. L’éolien terrestre bénéficie en outre d’une bonne image auprès de 78 % des Français qui se déclarent très concernés par la biodiversité.

La biodiversité, un engagement quotidien pour ENGIE

La prise en compte de la biodiversité est indispensable à la réalisation des projets d’énergies renouvelables C’est pourquoi elle est totalement intégrée aux différents métiers d’ENGIE, leader dans l’éolien et le solaire, et acteur majeur de l’hydroélectricité en France. Concrètement, plus de 15 personnes à plein temps sont intégralement dédiées aux enjeux environnementaux et à la biodiversité dans le développement ou l’exploitation des installations renouvelables du Groupe : évitement des zones à forts enjeux écologiques, réduction des impacts avec la mise en place de mesures alternatives, préservation des espèces sensibles et éloignement de leur habitat, compensation des éventuels impacts résiduels par des mesures favorables à la biodiversité, suivis de long terme. Environ 15% du budget de développement et 25% du temps de développement des projets éoliens et solaires d’ENGIE sont ainsi consacrés à la biodiversité.

Encadré

Les modalités du sondage

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et par catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 12 mai 2021.