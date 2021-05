En affichant son soutien à DualSun, France Relance accompagne le déploiement du solaire hybride Made in France

Une semaine après avoir été sélectionné pour la FrenchTech Green20, DualSun est lauréat de l’appel à projets « Entreprises engagées pour la transition écologique » à destination des petites et moyennes entreprises (PME), dans le cadre de France Relance, un outil de relance qui mise sur une économie durable !

France Relance a sélectionné 134 petites et moyennes entreprises lauréates. Elles seront soutenues sous forme de subventions à hauteur de 13,4 millions d’euros pour les dépenses nécessaires à l’industrialisation et à la mise sur le marché d’une offre innovante. Cette aide intervient à une étape déterminante pour les entreprises qui visent un déploiement à grande échelle de leurs solutions, une fois la phase de développement terminée.

Une marche de plus dans le déploiement de Dualsun

A ce titre, DualSun recevra un soutien financier de l’Etat de 100 000€ qui servira à développer la commercialisation de ses panneaux hybrides made in France tant sur le territoire qu’à l’export. L’objectif de cette dotation est d’accompagner la montée en puissance industrielle du site de production de Jujurieux dans l’Ain en investissant sur des certifications, des applications techniques et des outils marketing pour accompagner les ventes de la nouvelle version du panneau Spring.

« Une relance verte est nécessaire »

Dans un communiqué, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili explique : “ Avec l’appel à projets « entreprises engagées pour la transition écologique », demain, notre pays pourra compter sur ce qu’il a de meilleur : l’esprit de conquête pour une nouvelle économie. C’est un des acquis majeurs du plan de relance. ” Selon Laetitia Brottier, Cofondatrice et directrice innovations de DualSun : “ Notre entreprise repose sur l’innovation et le choix d’un outil industriel performant et local. La crise est un véritable révélateur que ces choix sont bons et durables. Une relance verte est nécessaire, DualSun s’engage dans cette nouvelle économie et France Relance soutient notre accélération. ”