Nouvel accord pour le marchÃ© franÃ§ais entre Ciel & Terre et Akuo pour accÃ©lÃ©rer lâ€™essor du solaire flottant

Ciel & Terre, expert international du solaire flottant, et Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, partenaires sur le marché français du solaire flottant depuis 2016, modifient leurs accords sur l’exploitation de la licence des produits Hydrelio® afin de répondre à l’essor du solaire flottant en France. Le début d’une nouvelle étape, histoire de mettre un grand coup d’accélérateur sur cette filière d’avenir !

La signature du nouvel accord transactionnel officialise l’entrée sur le marché français de Ciel & Terre qui lance ainsi ses activités de fournisseur de solutions solaires flottantes et de conception de centrales, alors qu’Akuo se consacrera exclusivement au développement de son propre portefeuille de projets flottants. Cet accord modifie la licence signée en 2016 attribuant à Akuo la fabrication, la commercialisation et la distribution de la technologie Hydrelio®, et qui permit de voir se développer les premiers projets solaires flottants en France. Ciel & Terre concentrait alors ses ressources au développement de ses activités en Asie, marché où est né le solaire flottant et donc plus mature à cette époque.

Premiers succès industriels en France

Le partenariat entre Ciel & Terre et Akuo a lancé le marché du solaire flottant en France. On retiendra en particulier, en octobre 2019, le lancement d’O’MEGA1, la première centrale solaire flottante en France à Piolenc dans le Vaucluse, en présence de la Ministre de la transition Ecologique et solidaire Elisabeth Borne, et de sa secrétaire d’état de l’époque Brune Poirson. Avec une capacité de 17 MWc, la centrale était également, à son lancement, la plus grande d’Europe. Le partenariat a auguré un véritable succès industriel avec l’émergence d’un marché du solaire flottant qui a pris de l’ampleur ces deux dernières années en France et dans les DOM-TOM, et qui a vu se développer de nouveaux projets d’envergure. En 2018, la technologie solaire flottante a été labellisée en tant que solution à la fois positive pour l’environnement et à la fois viable économiquement, dans le cadre du programme des 1 000 solutions de la Fondation Solar Impulse.

Ciel & Terre : des projets clés en main

Ciel & Terre apporte une solution clé en main intégrant la conception de la centrale et de son ancrage, son installation et sa maintenance. Avec plus de 250 centrales installées dans le monde entier, Ciel & Terre a développé une approche complète d’un projet solaire flottant : ingénierie, fourniture, construction et maintien opérationnel des centrales solaires. Grâce à son expérience unique du secteur et au savoir-faire de ses équipes d’ingénierie, Ciel & Terre se positionne comme un acteur incontournable du marché mondial. En parallèle, elle a développé une gamme de produits et services adaptée à tous les projets et continue d’investir pour développer ses ressources humaines et technologiques. Fournisseur de produits et services, concepteur et apporteur de solutions, Ciel & Terre devient à partir d’aujourd’hui l’acteur principal des projets solaire flottants en France. De son côté, le Groupe Akuo poursuit et intensifie le développement de ses propres projets solaires flottants, avec, en France métropolitaine, l’extension de la centrale O’MEGA1, le projet O’MEGA2 à Raissac d’Aude en Occitanie, et dans les territoires insulaires des projets à La Réunion, entre autres. Le Groupe Akuo conserve la production industrielle de ses propres flotteurs. En parallèle de ses propres projets, Akuo continuera également d’assurer la livraison de tous les projets externes en cours de construction et respectera ses engagements de suivi technologique des projets déjà achevés.