En 2023, ABB Electrification poursuit son challenge collaboratif dÃ©diÃ© aux start-ups

ABB relance son challenge Synerleap : les start-ups ont jusqu’au 21 février 2023 pour déposer leur dossier. Au programme, 4 catégories de challenge pour différentes solutions d’électrification. ABB milite en faveur de la co-création et du développement des start-ups pour une électrification innovante, sûre, intelligente et durable !

Alors que la demande mondiale en électricité augmente à un rythme soutenu, ABB s’efforce d’électrifier le monde de manière sûre, intelligente et durable. ABB place au centre de sa stratégie : la collaboration avec ses clients et partenaires. Le groupe propose des solutions innovantes pour faire progresser les solutions de pointe et les technologies numériques. Depuis 4 ans, ABB soutient le développement des start-up à travers Synerleap, son hub mondial de croissance de l’innovation. L’objectif d’ABB est de créer un écosystème favorisant l’offre numérique pour créer des solutions technologiques de pointe afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, l’automatisation et la gestion de l’énergie de ses clients. En 2021 la start-up française Wise Building a remporté notamment le trophée dans la catégorie « Smart Buildings ». En 2021, Microsoft for Startups a rejoint cette initiative une évolution importante vers la transformation numérique et un renfort de taille au partenariat ABB et Microsoft. « C’est l’un des moments forts de l’année pour nous. Depuis 4 ans, nous avons le privilège de rencontrer et de collaborer avec de nombreuses start-ups à travers le monde, dans le but de créer un monde plus durable » a déclaré Anton Kotov, Head of Strategy & Business Development chez ABB Electrification.

4 trophées et des récompenses

Cette année, le challenge se focalise sur 4 catégories avec 4 thèmes majeurs : Solutions de distribution (Système de stockage d’énergie par batterie), le Smart Power (Mesure et surveillance DC intelligentes), le Smart Buildings (Expérience utilisateur) et les Services (Cybersécurité pour les sous-stations électrique). Les start-ups ont jusqu’au 21 février 2023 pour s’inscrire afin de participer aux sélections finales pour représenter la France et tenter de gagner un projet de collaboration avec ABB d’une valeur de 30 000 $. Les résultats seront dévoilés les 21 et 22 avril lors de la course Formula-E qui aura lieu à Berlin. Les gagnants profiteront de sessions techniques, d’un encadrement par des experts, d’un apprentissage spécialisé et d’outils technologiques, tout en ayant accès à la vaste base de clients d’ABB et de Microsoft pour imaginer de nouveaux concepts et les expérimenter.