Levée de fonds : WiSEED accompagne Monkilowatt, pour développer ses solutions d’abris autonomes solaires

WiSEED lance une collecte de 500 000 € en actions, au profit de Monkilowatt avec un ticket d’entrée de 100 €. Monkilowatt développe et industrialise un abri autonome en énergie décarbonée (photovoltaïque et batterie), transportable et rapidement déployable pour les marchés de bases vie, de l’événementiel et de l’électrification des villages non interconnectés par le monde.

WiSEED, plateforme leader en investissement digital, lance une collecte au bénéfice de Monkilowatt, qui a développé un abri autonome en énergie décarbonée, transportable et multi-usage.

Une technologie plug&play déployable en moins d’une journée

Depuis quelques années, le monde voit émerger de nouvelles crises, de plus en plus fréquentes et variées, d’origine climatique ou médicale, nécessitant l’installation de bases de vie temporaires. De par l’urgence climatique et la hausse des prix des ressources énergétiques fossiles, il est primordial de réinventer leur alimentation, pour permettre de déployer des bases de vies autonomes en électricité, déployables partout à travers le monde. Fort de ce constat, la start-up Monkilowatt a développé un concept unique au monde d’abris autonomes en énergie décarbonée, le CONTAINWATT. Ces abris fonctionnent à l’aide de panneaux photovoltaïques et de batteries multi-usage, ce qui permet leur utilisation dans différents cadres, que ce soit des bases de vie pour des militaires ou des ONG, pour de l’événementiel, ou pour permettre l’électrification des villages non interconnectés. Monkilowatt propose une technologie de Plug and Play, déployable en moins d’une journée par 2 personnes non qualifiées. Cette solution, brevetée à l’international, permet une génération électrique autonome renouvelable sans nuisance sonore, un transport simple, une installation rapide et pratique, et la création ou d’un abri, déplaçable et aménageable selon les besoins, résistant à des vents de 120 km/h, avec une durée de vie élevée, puisque la structure et les panneaux ont une durée de vie de 20 ans, contre 10 ans pour le matériel électrique. Cette solution séduit, et la société a déjà enregistré une commande d’une des plus grandes ONG pour plus de 600 000€. Monkilowatt est aussi en discussion avec l’armée française pour une commande importante.

Objectif 500 000 euros

Lauréate du prix coup de cœur du salon des énergies renouvelables ENERGAIA et du label SOLAR IMPULSE, la start-up Monkilowatt a pour objectif de lever 500 000 € en obligations convertibles. Les fonds collectés seront investis dans le développement commercial, l’organisation industrielle, le maintien de l’effort de développement produit et le cycle d’exploitation de la start-up. Le projet est réalisable à partir de 250 000 € collectés avec un ticket d’entrée à 100€.

Christian Saubion, président de Monkilowatt commente : « L’aventure MONKILOWATT a démarré avec un actionnariat de proximité sur un projet innovant dont l’intérêt est perceptible par chacun d’entre nous. La nature du projet, ainsi que les valeurs que nous portons et le montant recherché (500k€) se prêtent particulièrement à du financement participatif. Notre positionnement régional nous a naturellement orienté vers la société WISEED créée à Toulouse, numéro un en France du financement participatif ». Jean-Marc Clerc, directeur général de WiSEED Transitions déclare : « Notre plateforme de financement participatif est historiquement engagée au service des start-up et des PME qui innovent dans le champ de la croissance verte. Monkilowatt est une société pionnière dont la technologie unique répond à une attente forte et qui a démontré la pertinence de son modèle commercial avec un carnet de commandes bien rempli. Nous sommes très confiants dans la capacité d’atteindre ses objectifs et fiers d’accompagner une entreprise à impact positif pour la planète ».