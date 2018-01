ArcelorMittal se dÃ©veloppe dans l'Ã©nergie solaire avec l'acquisition d'Exosun

Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a confirmé le choix d’ArcelorMittal comme repreneur des actifs de la société Exosun, société spécialisée dans les systèmes de suivi solaire destinés aux centrales photovoltaïques. Un acteur mondial de l’industrie pour permette à Exosun de franchir un palier

Basée à Martillac (33), Exosun conçoit, développe et commercialise des systèmes métalliques de suivi solaire (trackers) compétitifs, qui permettent aux panneaux photovoltaïques de suivre la course du soleil et ainsi d’augmenter la performance des centrales solaires au sol. Exosun a 10 ans d’expérience sur le marché de l’énergie solaire, sur lequel elle a développé une technologie de pointe. Avec ses 43 salariés hautement qualifiés, Exosun a réalisé plus de 55 projets sur cinq continents, soit plus de 700 MW livrés.

D’importantes synergies industrielles

ArcelorMittal est déjà présent sur le marché de l’énergie solaire grâce à ses unités de fabrication de structures métalliques dédiées aux énergies solaires (unités basées en Europe, en Chine et en Egypte) et son acier Magnelis® à haute résistance à la corrosion et à l’abrasion. ArcelorMittal fera bénéficier la nouvelle entité d’importantes synergies industrielles, commerciales et de recherche et développement. Le groupe donnera également à cette entité la solidité financière nécessaire pour répondre à ses clients sur les grands projets solaires.

Le marché mondial de l’énergie photovoltaïque devrait croître d’environ 15 GW installés par an d’ici à 2020. En 2016, on comptait 75 gigawatts (GW) installés, dont la moitié dans des centrales solaires de grandes dimensions. Solution émergente qui permet d’accroître la rentabilité des centrales solaires, les trackers représentent aujourd’hui 25 % du marché des grandes centrales solaires (par opposition aux structures fixes) et l’on estime qu’ils pourraient croître jusqu’à 50 % d’ici à 2020.

« Le partenaire idéal »

Johannes De Schrivjer, CEO de ArcelorMittal Projects, a déclaré : « Grâce à l’acquisition des actifs d’Exosun, l’offre d’ArcelorMittal dans le domaine des énergies solaires prend une nouvelle dimension. Nous apporterons à nos clients l’expertise industrielle et les garanties qu’ils attendent pour mener à bien leurs projets et contribuerons plus encore à la transition énergétique. » Frédéric Conchy, fondateur et président d’Exosun, a également commenté : « Nous nous réjouissons de cette acquisition, et trouvons avec ArcelorMittal le partenaire idéal pour conquérir des parts de marché dans un secteur en très forte croissance et en consolidation, dans lequel l’adossement industriel est vital pour devenir un acteur mondial de premier plan. »

Les activités d’Exosun seront intégrées au groupe ArcelorMittal au sein de la division ArcelorMittal Projects, dont l’activité mondiale couvre déjà de grands projets d’infrastructures dans les domaines de l’énergie et de la construction.

Quid d’ArcelorMittal?

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec 199 000 salariés, une présence dans 60 pays et une empreinte industrielle dans 19 pays. Guidés par la volonté de produire un acier sûr et durable, nous sommes le principal fournisseur d’acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l’automobile, la construction, l’électroménager et l’emballage, soutenus par un département de recherche et développement d’envergure mondiale et d’excellents réseaux de distribution.

En 2016, ArcelorMittal a enregistré un chiffre d’affaires de 56,8 milliards de dollars pour une production d’acier brut de 90,8 millions de tonnes, avec une production propre de minerai de fer de 55,2 millions de tonnes. En France, ArcelorMittal compte 16 440 salariés dont près de 800 chercheurs, répartis sur ses 40 sites de production, ses centres de distribution et de services et ses quatre sites de R&D. ArcelorMittal a produit 9,4 millions de tonnes d’acier liquide en 2016 en France. La France représente 30 % de la production d’aciers plats d’ArcelorMittal en Europe.

