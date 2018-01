En 2017, les livraisons mondiales de modules Trina Solar ont dÃ©passÃ© 9 GW

Les livraisons mondiales de modules en 2017 de Trina Solar, l’un des leaders mondiaux en modules, solutions et services photovoltaïques (« PV »), étaient de 9,0 à 9,2 GW. Selon le classement « Top-10 Module Suppliers in 2017 » réalisé par PV-Tech, les livraisons de Trina Solar l’année dernière occupaient toujours la deuxième place derrière JinkoSolar, et la société reste le plus grand fournisseur mondial de modules, dès lors que ses livraisons cumulées ont dépassé 32 GW. Pour les trois premiers trimestres, les livraisons ont été respectivement de 1,966 GW, 2,481 GW et 2,092 GW, et les livraisons au quatrième trimestre ont continué de progresser, ce qui a permis un volume global annuel de livraisons supérieur à 9 GW.

Les produits et services photovoltaïques de Trina Solar ont été distribués dans plus de 100 pays et régions à travers le monde. Dans le cadre de l’initiative chinoise de la Nouvelle route de la soie, la société a également intensifié ses activités dans les pays concernés par cette initiative. Trina Solar est aujourd’hui le plus grand fabricant de produits photovoltaïques au Vietnam, après avoir lancé un projet de fabrication de cellules photovoltaïques solaires de 1 GW au Vietnam le 6 janvier 2017. En Inde, Trina Solar a livré des modules pour plus de 3 GW, représentant ainsi une part de marché de plus de 25 %.

Dans le cadre de ses activités dans l’énergie solaire, Trina conçoit, fabrique, exploite et commercialise des projets d’énergie solaire en Chine, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays européens et asiatiques. Trina participe à toutes les étapes des projets solaires, qu’il s’agisse de la sélection, de la conception, du financement, des autorisations, de l’ingénierie, des fournitures, de la construction, de l’installation, de la surveillance, de l’exploitation et de la maintenance. Jusqu’à présent, elle a connecté aux réseaux électriques à travers le monde des projets solaires représentant près de 2 GW.

En août, 2017, Trina Solar a lancé la première marque de produits photovoltaïques résidentiels, TrinaHome, qui est rapidement arrivée en tête du marché. Au cours des cinq prochaines années, elle mettra en œuvre le projet « One-Million Rooftop » (un million de toits) afin de proposer des services d’installation de systèmes photovoltaïques résidentiels Trina à plus d’un million de foyers chinois.

la fin 2017, les projets commerciaux de Trina Solar en Chine avaient enregistré une croissance de 500 %, ses activités couvrant 20 provinces et villes à travers le pays. Au cours des trois prochaines années, elle entend intéresser un millier de partenaires commerciaux dont les ventes peuvent dépasser 10 millions Renminbi Yuan (RMB) en ventes. En 2017, Trina Solar a célébré son 20e anniversaire, et elle a connu un développement sain, stable et durable. Elle est également entrée dans l’ère 3.0, où elle s’efforcera de devenir un leader mondial de l’Internet des objets de l’énergie.

