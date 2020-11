EMS lance sa filiale EMS FOCUS dÃ©diÃ© Ã  la production de chaleur par concentration solaire

La société E.M.S., Bureau d’Etudes en Mécanique créé en 2004 et situé en région Occitanie, travaille principalement dans les secteurs aéronautiques, industriels et énergétiques (centrales hydro-électriques, usines de cogénération, héliostat …). Dans un désir de diversification industrielle, E .M.S. a signé officiellement le 25 septembre dernier la création de la filiale EMS FOCUS dédiée au développement de ces activités clés en main. EMS oriente ainsi ses activités et son expertise mécanique dans le secteur énergétique en développant et industrialisant, une centrale thermodynamique à concentration solaire pour de la production de chaleur industrielle.

Les deux fondateurs de l’entreprise Julien Berthelot et Thierry Langrand ont notamment développé une solution brevetée de concentrateur solaire cylindro-parabolique posé en toiture ou au sol composé de modules de taille réduite (1m x 2,5m ) qui s’additionnent autant que nécessaire pour s’adapter aux contraintes et aux configurations les plus variées (m² de toiture disponible, toiture inclinée ou terrasse, espace disponible au sol) et produire de la chaleur (eau chaude ou vapeur) pour répondre aux besoins des entreprises, exploitations agricoles, industries tertiaires, bâtiments industriels et collectifs, etc… L’enjeu est de fournir pour ces acteurs une solution d’énergie thermique alternative à haute performance, très peu exploitée en France, basée sur la concentration solaire. Un nouveau défi pour E.M.S. FOCUS !