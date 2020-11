Solipac choisit ekWateur pour opérer sa transition énergétique plus renouvelable et plus locale

Fournisseur de solutions énergétiques vertes, Solipac bascule aujourd’hui sa propre consommation vers des énergies renouvelables. En souscrivant l’offre Premium d’ekWateur, l’entreprise réalise sa propre transition énergétique et soutien l’économie locale.



Grossiste et distributeur de solutions énergétiques, Solipac propose à ses clients revendeurs une gamme de produits basés sur les énergies renouvelables. Le mardi 3 novembre, l’expert qui apporte conseil et assistance technique aux professionnels du bâtiment, annonce la signature d’un contrat énergétique chez le premier fournisseur d’énergies vertes indépendant et collaboratif en France, à savoir ekWateur. L’occasion pour Solipac de montrer l’exemple !

Le choix d’une électricité 100% locale et 100% indépendante

« Depuis plus de 10 ans, nous œuvrons sur le marché du développement durable en proposant à nos clients revendeurs et installateurs des produits verts. Mais, depuis plus de 10 ans nous consommons de l’électricité en provenance d’EDF. Une situation paradoxale à laquelle nous avons souhaité mettre un terme. En effet, pour être en accord avec nos valeurs et nos discours, nous avons décidé de basculer vers une consommation plus responsable. Après une étude de marché, nous avons opté pour l’offre électricité Premium d’ekWateur », déclare Andréa Diaz Gonzalez, Directrice Générale de Solipac. L’offre premium “petits producteurs” d’ekWateur, permet aux clients de désigner le producteur d’électricité renouvelable qu’il souhaite rémunérer. Il est possible de choisir un petit producteur photovoltaïque, hydraulique ou éolien. Grâce au système des Garanties d’Origine, chaque kilowatt/heure d’électricité consommé dans l’année sera injecté en énergie renouvelable dans le réseau.

La possibilité d’identifier les producteurs fournisseurs

« Cette offre nous permet d’identifier les producteurs que nous soutenons et nous donne l’opportunité de redynamiser l’économie locale. Une façon pour nous de nous inscrire dans la démarche et la vision de Carole Delga, présidente de la région Occitanie », précise Ronnie Chaine, Président Fondateur de Solipac. Aujourd’hui les 13 agences régionales de Solipac (11 en Occitanie et 2 en Rhône-Alpes) sont alimentées par l’offre Premium d’ekWateur. Pour le fournisseur, la signature de ce contrat, confirme l’adéquation de son offre avec les besoins énergétiques et économiques des régions. « Nous sommes ravis et fiers d’accompagner Solipac dans sa propre transition énergétique

et de contribuer à l’économie à l’échelle du territoire » commente Julien Tchernia, cofondateur et Président d’ekWateur. Il y a fort à parier que cette collaboration risque de faire parler comme un modèle d’exemple dans les territoires !