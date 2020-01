Emmanuel Macron : Â« Le solaire est un levier formidable de crÃ©ation dâ€™Ã©nergie renouvelable Â»

Lors de la présentation du Contrat de Transition écologique de la Communauté d’Agglomération de Pau le 14 janvier dernier, le président de la République Emmanuel Macron a évoqué son sentiment sur les énergies renouvelables que sont l’éolien, l’hydroélectricité et le solaire. Verbatim !

« Nos défis sont simples. Nous devons réduire les émissions de CO2 et tout ce qui conduit justement à produire davantage de ces émissions. Ce qui veut dire produire de l’électricité qui dépendent moins du charbon et du gaz traditionnel. Ca c’est la production du mix électrique avec plutôt un avantage dans le modèle français c’est que nous avons une dominante du nucléaire et l’on doit encore faire beaucoup plus sur le renouvelable. C’est ensuite émettre moins de CO2 quand on se déplace et donc d’utiliser là aussi moins d’hydrocarbures pour se déplacer avec des nouvelles mobilités comme on dit… C’est ensuite comment on produit dans nos entreprises en émettant moins de CO2 de la même manière en changeant les habitudes. C’est comment se loger en consommant moins d’énergie et ce faisant, en émettant moins de CO2 aussi…

Par la capacité à développer le solaire et l’hydro, on a deux réserves formidables de ce qui est un modèle français du renouvelable. Et je le dis ici en toute amitié car soyons lucides là aussi la capacité à développer massivement de l’éolien, faut être lucide, elle est réduite…Le consensus sur l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays. Il y l’éolien off shore que l’on a développé et relancé très fortement. Mais de plus en plus de gens ne veulent plus voir de l’éolien près de chez eux, qui considèrent que leur paysage est dégradé… il ne faut pas l’imposer d’en haut.

Le solaire et l’hydro, ce sont pour l’hydroélectrique le modèle français, qu’on peut encore développer, en étant respectueux de la nature, des écosystèmes… et le solaire est un levier formidable de création d’énergie renouvelable. En particulier sur beaucoup de nos friches. Et dans ce que j’ai demandé au gouvernement, il y a dans l’idée de reconvertir beaucoup de friches militaires que nous avons, en mettant du solaire. Et nous avons la capacité de recréer aussi une filière, je le dis ici devant plusieurs acteurs parce que l’on a raté la bataille au niveau européen. On a été idiot il y a quelques années en laissant beaucoup aux Chinois. Mais on peut recréer du solaire de plus grande qualité avec des capteurs, de lavraie technologie en reproduisant chez nous… »

Le discours d’Emmanuel Macron…