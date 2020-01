Li Zhenguo fondateur et prÃ©sident de LONGi : Â«Photovoltaic + Energy StorageÂ» la solution Ã©nergÃ©tique ultime

Le fondateur et président du groupe LONGi, Li Zhenguo, a évoqué le développement et les grandes tendances à venir concernant le solaire photovoltaïque lors du discours d’ouverture du Sommet mondial sur l’énergie du futur (WFES) 2020 à Abu Dhabi. Extraits…

«Avec le développement de l’économie mondiale, l’énergie propre joue un rôle important dans la vie au quotidien. Nous croyons fermement que «Photovoltaic + Energy Storage» est la solution énergétique ultime pour l’avenir mais aussi une force puissante dans la lutte contre le changement climatique tout en parvenant à maintenir un développement économique », a déclaré Li Zhenguo, fondateur et président de LONGi lors du World Future Energy Summit 2020 qui a débuté au Abu Dhabi National Exhibition Centre aux Emirats Arabes Unis le 14 janvier 2020 sur le thème «Repenser le monde Consommation, Production et Investissement ».. «Avec une stratégie d’innovation continue soutenue, nous pensons que l’énergie solaire deviendra la source d’énergie la plus économique dans de nombreuses régions du monde dans les deux ou trois prochaines années. Partout où le coût atteint la parité, la transition de l’énergie traditionnelle pour l’énergie propre commence à grande échelle. ”

«Au Moyen-Orient, l’eau et l’agriculture sont limitées par les contraintes écologiques et environnementales. L’utilisation de l’énergie solaire pourrait résoudre les problèmes de consommation d’électricité et d’énergie, et réduire considérablement le coût du dessalement de l’eau de mer. Une fois qu’il y a suffisamment d’eau douce, les problèmes d’agriculture et les pénuries alimentaires seront éliminés. C’est l’un avantage cruciaux de l’énergie solaire » a ajouté Li Zhenguo. L’énergie solaire comme vecteur de paix dans le monde…

LONGi a en outre annoncé lors de ce WFES que le groupe était sélectionné comme l’unique sponsor photovoltaïque du Pavillon chinois de l’Expo 2020 Dubai UAE. En tant que leader mondial de la technologie solaire, LONGi s’engage à réaliser la vision d’un développement sobre en carbone en appliquant les produits photovoltaïques pour le dessalement de l’eau de mer et les problématiques en eau des pays désertiques.