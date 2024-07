Emeren vend un portefeuille de projets solaires prÃªts Ã  construire de 42 MWc en Espagne Ã  CVE EspaÃ±a

Le portefeuille diversifié vendu à CVE Espana comprend huit projets Greenfield développés par Emeren, depuis 2021, avec des tailles de centrales allant de 5MWc à 6MWc. Un projet a déjà été clôturé tandis que les autres le seront au cours du troisième trimestre une fois classés comme prêts à construire (“RTB”). Six des huit projets sont situés en Castille-et-Leon, un autre dans la Communauté de Valence et le dernier en Andalousie. Ces huit projets produiront un total de 92,7 MWh par an d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation de près de 28 000 foyers espagnols de ces régions. Les émissions de carbone évitées seront de l’ordre de 20k teqCO2/an, soit l’équivalent de 11 400 vols aller-retours Paris-New York évités chaque année.

Yumin Liu, PDG du groupe Emeren, déclare : “Nous sommes heureux de nous associer à CVE pour le portefeuille de huit centrales solaires. Il s’agit d’une grande réussite et d’une étape importante pour nos activités en Espagne, qui renforce notre engagement à développer notre portefeuille de centrales solaires et de stockage de batteries. Nous avons commencé à développer ce portefeuille en 2021 et avons réussi à nous développer rapidement sur un marché photovoltaïque espagnol compétitif et prometteur. Les perspectives à long terme pour l’énergie solaire photovoltaïque en Espagne et en Europe restent positives, grâce à un soutien politique fort, aux avancées technologiques et à l’importance croissante accordée aux énergies renouvelables. Compte tenu de cet environnement favorable, nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de ce partenariat avec CVE et des synergies et opportunités qui en découleront. Nous nous réjouissons de cette relation fructueuse et productive”.

Selon CVE, cette transaction s’inscrit dans sa vision du marché des énergies renouvelables, basée sur la décentralisation de la production et un modèle de vente directe d’énergie, en réponse aux besoins des entreprises et des collectivités locales. CVE vise en Espagne le segment des projets solaires raccordés à la distribution et bénéficiant d’une forte acceptabilité locale. L’IPP français s’intéresse également au marché de l’autoconsommation. Pierre de Froidefond, associé de CVE, précise : “Nous sommes ravis qu’Emeren se soit associé à CVE et nous nous réjouissons de continuer à développer notre relation. Cette transaction accélère notre développement car elle nous permettra de tripler notre capacité installée d’ici fin 2025 (jusqu’à 65 MW) en Espagne, un marché actif qui correspond à nos objectifs stratégiques : produire de l’énergie solaire distribuée et la vendre par le biais de contrats d’achat d’énergie. Nous pourrons ainsi mieux répondre aux besoins des entreprises consommatrices en Espagne”.

Encadré

Quid d’Emeren Group Ltd?

Emeren Group Ltd (NYSE : SOL), spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables, présente un portefeuille complet de projets solaires et d’actifs en tant que producteur indépendant d’électricité (IPP), complété par une importante capacité mondiale de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). Spécialisés dans l’ensemble du cycle de vie des projets solaires – du développement au financement en passant par la construction – Emeren tire parti des talents locaux sur chaque marché, ce qui garantit que ses solutions énergétiques durables sont à la pointe de l’efficacité et de l’impact. “Notre engagement à améliorer l’énergie solaire et le stockage de l’énergie souligne notre attachement à l’innovation, à l’excellence et à la responsabilité environnementale” conclut le communiqué.