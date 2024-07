(ATEx) du CSTB pour le systÃ¨me dâ€™intÃ©gration ALKORPLAN Solar sur tÃ´les dâ€™acier nervurÃ©es

RENOLIT ARKOPLAN est fière d’annoncer qu’elle a reçu une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) des autorités françaises pour les applications de son procédé Solar sur tôles d’acier nervurées. Cette approbation est une avancée conséquente ouvrant de nombreux débouchés commerciaux en France. Elle atteste que ce système innovant répond aux plus hautes normes de qualité et de performance du domaine de la toiture.

Le spécialiste de membranes d’étanchéité RENOLIT ALKORPLAN a reçu une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) des autorités françaises pour l’usage de son procédé Solar sur tôles d’acier nervurées. L’Appréciation Technique d’expérimentation (ATEx) est une opinion technique à dire d’experts, formulée en l’état des connaissances, sur la base d’un dossier technique produit par le demandeur. L’obtention d’un tel document issu d’un comité d’experts reconnu par le gouvernement permet au procédé RENOLIT ALKORPLAN Solar d’être reconnu par les assurances comme une « technique courante et certifie que la solution RENOLIT ALKORPLAN Solar est à la fois efficace et sécurisée ». Cette appréciation technique est valide jusqu’au 30 juin 2027.

“Ce document nous ouvre de nombreuses portes sur le marché français”

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir reçu cette prestigieuse approbation de la part du CSTB », a déclaré Yves Ballo-Kassoum, directeur des ventes chez RENOLIT ALKORPLAN étanchéité toitures. « Ce document ne fait pas que certifier la sécurité, la faisabilité et la durabilité de notre solution RENOLIT ALKORPLAN Solar, mais nous ouvre également de nombreuses portes sur le marché français. Notre système innovant est conçu pour répondre aux plus hautes normes de qualité, de performance et de durabilité environnementale, afin que nos clients puissent compter sur une solution sécurisée, efficace et respectueuse de l’environnement pour leur toiture. »

Le système RENOLIT ALKORPLAN Solar : une solution sécurisée, polyvalente et durable pour les toitures

RENOLIT ALKORPLAN Solar est un système complet de toiture photovoltaïque permettant la surimposition en toitures-terrasses de modules photovoltaïques rigides cadrés. Ces modules sont posés parallèlement au plan de toiture sur un complexe d’étanchéité isolé, fixé mécaniquement sur tôles d’acier nervurées (TAN). Il est applicable aussi bien en travaux neufs que de réfection sur élément porteur en TAN avec des pentes de 3 à 10 %. Il facilite la création d’installations productrices d’électricité solaire tout en ne perforant pas le revêtement d’étanchéité. L’appréciation technique du CSTB reconnaît la sécurité, la faisabilité et la durabilité de RENOLIT ALKORPLAN Solar.

Des systèmes photovoltaïques contribuant à un avenir durable

Le système RENOLIT ALKORPLAN Solar garantit la stabilité des ouvrages et la sécurité des équipements. Il a été validé par des tests rigoureux en conditions de vent et de neige. Cette solution adhère aux mesures de sécurité standards anti-chutes. Elle est donc aussi bien sécurisée pour les opérateurs que les utilisateurs. De plus, la classement de tenue au feu des membranes et leur conformité à des normes de sécurité électrique très exigeantes (IEC 61215, IEC 61730, et NF C15-100) garantissent des standards de sécurité très élevés. Le processus de production suit des spécifications techniques précises afin de garantir une qualité constante. La pose est effectuée par des entreprises d’étanchéité qualifiées, entraînées et assistées par les experts de RENOLIT ALKORPLAN à chaque étape.

De plus, le comité d’expert français a reconnu que la solution démontrait d’une solidité, étanchéité et durabilité tout à fait exceptionnelles, faisant d’elle un choix fiable et judicieux. En recevant cette approbation, les membranes d’étanchéité RENOLIT ALKORPLAN solidifient leur position dans le domaine des solutions de toitures innovantes ainsi que son engagement à fournir des produits conformes aux plus hautes normes de qualité, de sécurité et de durabilité environnementale. Cette avancée souligne également les efforts de l’entreprise à promouvoir la transition écologique en permettant l’adoption à grande échelle, pour ses clients en France comme ailleurs, de systèmes photovoltaïques contribuant à un avenir durable et respectueux de l’environnement.