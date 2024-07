REDEN annonce la nomination d’un nouveau CEO

REDEN a annoncé le 10 juillet dernier la nomination de Frank Demaille au poste de CEO. Après 15 ans à la tête du Groupe, Thierry Carcel passe donc le flambeau à Frank Demaille en tant que CEO. Sous la direction de Thierry Carcel, REDEN a connu une croissance significative, passant de 10 MW en opération en 2008 à 1 GW aujourd’hui, avec un pipeline de plus de 10 GW en développement. Fort d’une approche ancrée dans les territoires, sa vision et ses décisions stratégiques ont permis de propulser REDEN parmi les acteurs incontournables du secteur de l’énergie photovoltaïque et de le positionner comme pionnier de l’agrivoltaïsme en France. « Je suis ravi de toutes ces années passées chez REDEN et du chemin parcouru avec les salariés et les membres du comité exécutif. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre elles.eux pour leur confiance, leur engagement et leur professionnalisme, des qualités qui constituent sans nul doute les clés du succès du Groupe. Aujourd’hui, je passe sereinement le relai à Frank qui, j’en suis certain, assurera la direction de REDEN avec brio. » commente Thierry Carcel, CEO sortant de REDEN.

Frank Demaille a rejoint REDEN en début d’année en tant que directeur général délégué. Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la gestion et de la croissance de l’entreprise. Il conduira REDEN dans son innovation et son développement dans les secteurs de la production d’énergie solaire et du stockage. Frank Demaille dispose d’une large expérience dans le secteur énergétique. Après dix années au sein de l’administration française, il a occupé diverses fonctions pendant quinze ans chez ENGIE en France, aux États-Unis et en Amérique latine et, enfin, en tant que membre du comité exécutif de ce groupe. Frank Demaille, nouveau CEO de REDEN, déclare : « Je tiens à remercier sincèrement Thierry et nos actionnaires pour leur confiance. C’est avec une grande détermination que je m’engage à poursuivre le succès de REDEN. Je sais pouvoir compter sur le soutien et l’implication constants des équipes du Groupe. REDEN possède un vaste potentiel de croissance reposant sur notre maîtrise complète de la chaîne de valeur du solaire, notre compréhension des enjeux énergétiques locaux et nationaux, et notre ancrage territorial de premier plan. Nous accélérerons encore notre action en faveur d’une transition énergétique raisonnée et abordable. »