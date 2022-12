Ã‰meraude Solaire poursuit son dÃ©ploiement avec l’acquisition d’InÃ©lia

Émeraude Solaire (Miniac-Morvan-35), acteur majeur dans la conception, le développement, l’installation et la maintenance de centrales photovoltaïques dans le Grand Ouest vient d’acquérir la société bordelaise Inélia (Floirac-33), via sa holding Émeraude Partenaires. Émeraude Solaire réalise ainsi sa seconde croissance externe depuis la reprise de la société par Xavier Borel, en mai 2020. De quoi faire briller le soleil vert de Bretagne !

Créée en 2008, et reconnue pour son savoir-faire, Inélia (Floirac-33) fait partie des entreprises pionnières du photovoltaïque dans la Région Sud-Ouest. Précurseur dans son domaine, Inélia a installé les premiers projets en autoconsommation en France dès 2013. Tout comme Émeraude Solaire (créée également en 2008), le groupe bordelais conçoit, installe, réalise la maintenance des centrales solaires pour une clientèle professionnelle : agriculteurs, industriels, collectivités et tertiaires.

Un rapprochement qui fait sens

Inélia prévoit de multiplier par 2,5 la puissance installée cette année pour atteindre 10 MWc mis en service. En parallèle, l’entreprise lance un plan de recrutement pour renforcer son équipe, composée actuellement de 12 personnes. La notoriété de l’entreprise dans le Sud-Ouest, la qualité des femmes et hommes qui la compose et son positionnement géographique ont séduit Émeraude Solaire qui cherchait à étendre son périmètre d’intervention. Dans un contexte inédit d’accélération de la transition énergétique, les deux entreprises ont souhaité unir leurs forces. Leurs positions respectives sur le marché, leurs objectifs communs, leurs valeurs ont rendu cette union évidente.

« Nous sommes enchantés d’accueillir les équipes d’Inélia, société que nous connaissons depuis de nombreuses années et qui possède une culture d’entreprise proche de la nôtre. Nous sommes par ailleurs convaincus que les synergies nées de ce rapprochement vont contribuer significativement à la croissance du groupe en renforçant nos positions sur l’Ouest de la France. Les enjeux actuels sur la transition énergétique de nos territoires sont forts. En réunissant nos forces et en partageant nos expériences, nous pourrons proposer à nos clients les meilleures solutions » déclare Xavier Borel, Président d’Émeraude Partenaires.

Des enjeux communs pour contribuer à la transition énergétique

L’énergie solaire est une solution concrète et efficace pour répondre aux forts enjeux actuels de transition énergétique des territoires. Émeraude Solaire a acquis ces dernières années les compétences nécessaires au développement, à l’installation et à la maintenance de tout type de projets, du plus classique au plus innovant. Les deux entreprises travailleront en priorité les synergies logistiques et commerciales afin d’offrir à leurs clients des solutions de qualités et compétitives pour répondre aux besoins de leurs clients :

Maîtriser son coût de l’énergie dans un contexte d’inflation,

Être autonome énergétiquement,

Produire une énergie décarbonée,

Et participer ainsi à la transition énergétique des acteurs du territoires.

« Cette union est le résultat d’un travail engagé depuis plusieurs mois afin de répondre aux enjeux de l’accélération de la transition énergétique. Mon choix était de continuer à faire grandir l’entreprise en partageant nos compétences et nos savoir-faire avec Émeraude Solaire. Je suis vraiment heureux de cette rencontre, nous avons rapidement trouvé des synergies et surtout des valeurs communes : « seul on va vite, ensemble on va plus loin » précise Rémi Cazamajour, fondateur et Directeur Général d’Inélia.

Ce rapprochement est effectif depuis fin octobre, date à laquelle les équipes ont commencé leur étroite collaboration.

Encadré

Émeraude Partenaires désormais actionnaire majoritaire de Drop’n Plug

Émeraude Partenaires, actionnaire majoritaire d’Émeraude Solaire depuis mai 2020, accompagné par le Groupe familial Galapagos, BNP Paribas Développement et UNEXO, est également monté au capital de la société Drop’n Plug pour en devenir l’actionnaire majoritaire. « Drop’n Plug possède un savoir-unique sur le secteur de l’écomobilité via des bornes de recharge mobile très utilisées pour les grands événements (sportifs, salons, concerts, etc.) et des bornes fixes et de stockage et gestion de l’énergie. Notre volonté est d’accélérer le développement de Drop’n Plug en proposant à nos clients une solution globale : production d’énergie solaire, bornes de recharges et stockage » souligne Xavier Borel. Des solutions complètes qu’Émeraude Solaire et Inélia peuvent également proposer à leurs clients !