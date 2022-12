Eiffage prend 75% de Sunâ€™R

Eiffage, au travers d’Eiffage Concessions, entre au capital du Groupe Sun’R à hauteur de près de 75 %. Le fondateur du Groupe Sun’R, Antoine Nogier, et son équipe de management, toujours présents au capital de l’entreprise, continueront d’assurer le développement des différentes activités. Avec des moyens à hauteur des ambitions de l’entreprise !

Convaincu des nombreuses synergies offertes par ce rapprochement avec Eiffage, Sun’R entend accélérer sa croissance et confirmer sa position d’acteur de pointe des énergies renouvelables.

300 MWc en développement

Le Groupe Sun’R, société à mission, agit pour accélérer les transitions agricole et énergétique afin de répondre aux conséquences du réchauffement climatique. Il s’appuie sur trois activités :

* le développement et la production d’électricité photovoltaïque, avec un portefeuille de plus de 100 MWc en exploitation et 300 MWc en développement porté par les entités Sun’R Power en France et Sun’R International à l’étranger ;

* l’agrivoltaïsme dynamique incarné par Sun’Agri, pionnier et leader reconnu dans ce domaine, qui conçoit et met en œuvre des solutions et des infrastructures intelligentes au service de l’agriculture, avec 220 hectares protégés ou en étude, équivalent à une puissance d’environ 150 MWc ;

* la fourniture d’électricité verte en circuit court, transparente et tracée avec Volterres, qui a livré 600 GWh en 2022 sur 10 000 sites professionnels grâce à un réseau de plus de 40 centrales de production EnR partenaires.

Un changement d’échelle

En se rapprochant d’Eiffage, le Groupe Sun’R souhaite créer de nouvelles synergies métiers et renforcer les capacités de l’entreprise à développer des infrastructures et des solutions intelligentes face aux défis environnementaux. L’expertise de Sun’R et de ses 120 collaborateurs offre en effet des opportunités de synergies en France et en Europe avec plusieurs métiers du groupe Eiffage notamment ceux des concessions, de l’énergie systèmes, du génie civil et de la route, de la construction ou encore du métal. Sun’R va également contribuer à la dynamique de transition écologique et d’innovations durables du groupe Eiffage. « Ce rapprochement est une formidable opportunité pour le Groupe Sun’R de changer d’échelle tout en conservant notre agilité et le positionnement distinctif de nos 3 activités. Au-delà des nombreuses perspectives de synergies industrielles et commerciales, cette union est d’abord née d’une rencontre avec les dirigeants d’Eiffage et du partage de valeurs et d’une culture commune, compatible avec notre raison d’être » déclare Antoine Nogier, président-directeur générale et fondateur du Groupe Sun’R. « Au travers de cette acquisition, Eiffage Concessions souhaite capitaliser sur l’expertise du management et la culture d’innovation des équipes du Groupe Sun’R pour accélérer son développement dans les énergies renouvelables et continuer d’innover pour répondre aux enjeux de transitions des territoires » rajoute Cécile Cambier, directrice d’Eiffage Concessions.