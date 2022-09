France Solar rejoint la plateforme de services à l’énergie Blue Pearl Energy

Avec l’acquisition de cet acteur majeur du solaire PV en France, Blue Pearl Energy étend considérablement sa position sur ce secteur clef des services énergétiques B2B. La consolidation est en marche dans le domaine du solaire !

Blue Pearl Energy, une innovante plateforme européenne de services à l’énergie, vient d’intégrer France Solar à son réseau de PME. Cette acquisition permet à Blue Pearl Energy de prendre une importante part de marché dans le secteur du photovoltaïque à destination des professionnels, à un moment clef dans le développement de la filière. Dans un contexte de crise énergétique, le gouvernement a en effet lancé cet été une consultation avec les acteurs du secteur sur le projet de loi « d’accélération des énergies renouvelables », qui se traduira plus que probablement par une forte accélération de la demande.

Un leader dans le Grand Est

France Solar, un des leaders français dans l’installation de systèmes solaires PV pour le secteur public et privé, est la 11ème PME à rejoindre la plateforme de Blue Pearl Energy en deux ans. Conformément au modèle de Blue Pearl, France Solar pourra compter sur de puissants nouveaux leviers de croissance tout en conservant son identité et son autonomie de fonctionnement. Fondée en 2009 par son dirigeant Ercan Kilicdemir, France Solar s’est taillée une place solide parmi les leaders français de l’installation de systèmes solaires photovoltaïques pour les clients B2B. Basée à Brumath près de Strasbourg, France Solar compte 285 salariés. Elle intervient partout en France, et occupe notamment une position forte dans le Nord-Est du pays et la Bourgogne-Franche Comté, régions très dynamiques et offrant un fort potentiel de développement.

« Accompagner nos clients dans leur transition énergétique »

France Solar bénéfice d’une solide expertise dans l’installation et la maintenance de systèmes solaires à destination du tertiaire, de l’industrie, de l’agriculture et des bâtiments publics. Elle réalise aussi des installations pour les particuliers et développe depuis quelques années une activité de services d’isolation, de chauffage, de ventilation et de climatisation. La société dispose d’une antenne en Suisse sur laquelle elle s’appuie pour son développement à l’international, et a récemment lancé une activité de Tiers-Investissement en PV à travers France Solar Power, activité que Blue Pearl Energy va participer à accélérer. « France SOLAR conçoit et réalise des installations photovoltaïques depuis plus de 10 ans. Mais notre objectif est plus large, nous voulons accompagner nos clients dans leur transition énergétique en leur fournissant une gamme complète de solutions allant de l’énergie renouvelable à la réalisation de travaux d’efficacité́ énergétique, avec la mise en œuvre de solutions énergétiques sur-mesure et des solutions globales de financement. Blue Pearl Energy est le partenaire idéal pour nous permettre d’avancer rapidement et sereinement sur l’ensemble de ces fronts de développement. », explique Ercan Kilicdemir, Président et fondateur de France Solar.

« Nos clients de plus en plus demandeurs de solutions PV pour leur autoconsommation »

Il s’agit de la 2ème société active dans le secteur du photovoltaïque à rejoindre la plateforme de Blue Pearl Energy, après l’acquisition de la société belge Coretec en 2020. « L’acquisition de France Solar marque une étape très importante de notre développement. Avec leur grande expérience dans les énergies renouvelables et le large dispositif qu’ils ont mis en place, nous allons accroitre fortement notre capacité à intervenir pour nos clients dans toute la France. Nos clients sont de plus en plus demandeurs de solutions PV pour leur autoconsommation en raison de leurs avantages : sécurisation d’un prix compétitif de l’électricité dans la durée (>20 ans), indépendance énergétique, production renouvelable. Pour nos clients dans le secteur tertiaire, en particulier, l’autoconsommation solaire permet de baisser leur consommation et donc de tendre vers l’objectif règlementaire de réduction de 40% à horizon 2030. Nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui France Solar dans le réseau de PMEs de Blue Pearl » conclut Eric de Seguins Pazzis, cofondateur et Directeur Général de Blue Pearl Energy.

France Solar a été accompagné tout au long du processus par les cabinets Transversale Conseil, basé à Strasbourg, et Capital Maker, basé à Lyon.