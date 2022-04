Un viticulteur de Saône-et-Loire installe 221 panneaux photovoltaïques pour faire baisser sa facture d’électricité

Face à l’inflation des prix de l’énergie, l’agrivoltaïque fait de plus en plus d’adeptes. Pour preuve, Laurent Gobet, viticulteur à Hurigny en Saône-et-Loire, vient de déployer 221 panneaux photovoltaïques afin de produire sa propre électricité et d’alléger considérablement sa facture énergétique.

L’augmentation du prix de l’électricité est au cœur des préoccupations des français. Parmi eux, Laurent Gobet, qui possède 80 hectares de vignes. En 2020, il décide de se lancer dans la construction d’un bâtiment agricole de 900 m2 dans l’objectif de vinifier lui-même son vin.

L’agrivoltaïque, une solution efficace pour réduire sa dépendance énergétique

Conscient de l’ampleur du chantier, il fait d’abord appel à un architecte de la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire qui lui dessine les plans et élabore un cahier des charges doté de préconisations pour permettre une isolation optimale et la création d’une station de grande envergure, composée de 400 m2 de panneaux photovoltaïques.

Dans un second temps, Laurent Gobet sollicite Didier Jomain, un installateur local agrée, afin de concrétiser ces préconisations.

Pour ce spécialiste de l’autoconsommation, le défi est de taille : rendre ce vaste bâtiment autosuffisant en installant une station photovoltaïque sur toute la surface du toit. “C’est un chantier très intéressant parce que l’isolation est excellente, par conséquent, on peut optimiser la production et la consommation d’énergie. C’est un challenge que j’ai immédiatement souhaité relever car ce qui m’intéresse le plus dans le photovoltaïque, c’est l’autoconsommation. J’ai moi-même construit une maison qui produit plus qu’elle consomme”, explique Didier Jomain.