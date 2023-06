Centrale PV de Ruca : un projet local porté par des acteurs Costarmoricains

Inaugurée le 25 mai dernier, la centrale photovoltaïque de Ruca compte 9 822 panneaux solaires implantés sur un ancien centre d’enfouissement technique. Le Groupe IEL a conclu un partenariat avec la SEM Énergies 22 et Dinan Agglomération afin de les intégrer au capital du projet. En début d’année 2023, un financement participatif a permis aux habitants de Dinan Agglomération, d’être associés au développement et aux retombées économiques de cette centrale solaire. Du local au global, il n’y a qu’un pas…

Autour de cette centrale PV de Ruca, plusieurs acteurs Costarmoricains ont réuni leurs forces pour mener à bien ce projet :

• Kerval Centre Armor, propriétaire de l’ancien centre d’enfouissement technique,

• La SEM Energies 22 (filiale du Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor – SDE22) qui participe à la mise en œuvre de la Transition énergétique dans les Côtes d’Armor,

• Dinan Agglomération, acteur majeur de la coordination et planification de la transition énergétique sur le territoire par le biais de son Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) nouvellement approuvé depuis février 2023,

• Ruca, la commune, qui accueille la centrale photovoltaïque,

• IEL, producteur indépendant d’électricité renouvelable, qui a réalisé le développement et la construction et en assure maintenant l’exploitation.

Par ailleurs, plusieurs partenaires Bretons ont apporté leur pierre à l’édifice : Colas (Guingamp), Socotec (Rennes), Dalkia (La Gacilly), Gwenneg (Rennes) et le Crédit Agricole.

Un financement participatif réussi pour une innovation technique 100% française

80 000€ ont été récoltés localement pour le financement de la centrale photovoltaïque ; cette épargne est désormais mobilisée et fléchée vers un projet local et vertueux. Les 9 822 panneaux ont tous été assemblés en France (Voltec et S’Tile) pour notamment intégrer deux nouvelles innovations techniques.

● Les panneaux sont bifaciaux ce qui permet de profiter de la réverbération de la lumière au sol et de réaliser un rendement électrique plus élevé.

● La deuxième innovation consiste en un découpage des cellules photovoltaïques afin d’optimiser le taux de conversion de la lumière en énergie électrique.

Ce nouveau parc photovoltaïque représente une nouvelle capacité de 4 MWc, soit une production annuelle de 4.5 millions de kilowattheures, en phase avec les objectifs du PCAET de Dinan Agglomération, que ce soit en production d’énergies renouvelables, mais aussi à la diminution de l’empreinte carbone du territoire. Ce projet contribue aux solutions proposées par le dernier rapport du GIEC.

Encadré

Les territoires aussi entrent au capital

En complément du financement participatif ouvert en priorité aux habitants de Dinan Agglomération, le groupe IEL a ouvert le capital à Dinan Agglomération et à la SEM Energies 22 à hauteur de 20%. Cette prise de participation témoigne de la volonté de partage de la valeur avec les territoires où sont ancrés les projets.