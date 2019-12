ENOÉ : un nouveau créateur d’énergies vertes engagé

Dans un contexte de concentration de marché aux contours oligopolistiques, quatre entrepreneurs indépendants et engagés ont choisi de se réunir pour contribuer, en conformité avec leurs convictions, à l’accélération d’une transition énergétique, plurielle, innovante et proche des territoires. Dans un contexte qui pousse à l’action !

Le phénomène de concentration du marché́ des ENR, le plus souvent aux mains de grands groupes centralisés, ne peut véritablement permettre une accélération effective de notre transition énergétique. Si ces entreprises n’hésitent pas à promouvoir des offres « vertes », la majorité́ de leurs activités et de leur croissance demeure néanmoins associée au développement d’énergies conventionnelles. Cette ambivalence paradoxale, et les conflits de positionnement qu’elle entraîne, ne sont pas en adéquation avec la révolution verte dans laquelle la société est entrée.

Pour une électricité « 100% verte »

Refusant ce constat, quatre experts aguerris du marché́ des ENR ont décidé́ de s’allier et de s’unir dans une nouvelle structure : ENOÉ. Après avoir conduit avec succès leurs entreprises respectives, les fondateurs d’ENOÉ souhaitent aujourd’hui aller plus loin, ensemble, parce qu’ils partagent la même ambition d’un entrepreneuriat au service de l’environnement. ENOÉ, fruit de la mutualisation de leurs réussites passées, repose sur trois piliers fondamentaux : excellence de l’expertise, proximité et convictions environnementales. Leur volonté́ est de s’engager pour la création de modèles novateurs. Contrats d’achat long terme (PPA) pour les entreprises afin de sortir du cadre des subventions, agrivoltaïsme pour les agriculteurs, optimisation des surfaces occupées pour la collectivité́… les solutions sont variées et garantissent toutes une électricité « 100% verte » directement issue de la production d’ENOÉ. En maîtrisant intégralement le processus de développement de son énergie (de la phase de conception à la distribution), ENOÉ certifie sa valeur environnementale et garantit sa compétitivité. Le but : initier une véritable démocratisation de l’énergie « verte » et contribuer ainsi activement à la transition énergétique.

Les EnR, une alternative vitale et déjà…meilleur marché

ENOÉ présente en cela une véritable alternative face aux « promesses » des grands groupes et aspire à démontrer que les entreprises indépendantes et engagées joueront un rôle capital dans l’accélération de la transition énergétique. « Au même titre que la lampe à pétrole n’a pas été abandonnée faute de pétrole, nous quittons l’ère des énergies conventionnelles, parce que les ENR représentent une alternative vitale et, d’ores déjà, meilleur marché. Tel est l’enjeu majeur de notre civilisation. » C’est ici la vision qui anime Marc Watrin, président d’ENOÉ (co-fondateur et ex-dirigeant de Tenergie), et ses trois autres partenaires, tous, spécialistes des ENR : Anthony Haddad et Marc Christophle (co-fondateurs d’EcoGreen), ainsi que Guillaume Menoux (fondateur de STPH).