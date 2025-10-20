elmy poursuit son dÃ©veloppement avec lâ€™accompagnement de la Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes

AprÃ¨s le succÃ¨s de sa levÃ©e de fonds participative rÃ©alisÃ©e avec Enerfip en janvier dernier, elmy franchit une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement de son portefeuille de projets photovoltaÃ¯ques. Lâ€™Ã©nergÃ©ticien franÃ§ais 100% renouvelable annonce la signature de son premier financement bancaire avec la Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes, pour un montant de 3,5 millions dâ€™euros. L’Ã©nergÃ©ticien franÃ§ais 100% renouvelable confirme la soliditÃ© de son modÃ¨leÂ !

Ce financement vient complÃ©ter la collecte citoyenne de 600 000 â‚¬ levÃ©s en un temps record de 8 minutes sur la plateforme Enerfip. Ã€ cela sâ€™ajoute un apport en fonds propres de 200 000 â‚¬ rÃ©alisÃ© par elmy, portant le montant total du financement Ã 4,3 millions dâ€™euros. Lâ€™ensemble permettra de financer 13 centrales photovoltaÃ¯ques – dont 10 en toiture et 3 au sol – reprÃ©sentant une puissance totale de 3,6 MWc. Â« Ce partenariat bancaire avec la Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes marque une Ã©tape clÃ© pour elmy. Il illustre la confiance dâ€™un acteur bancaire majeur dans la robustesse de notre modÃ¨le et dans la rentabilitÃ© durable des Ã©nergies renouvelables locales Â», confie StÃ©phane Cicolella, Directeur GÃ©nÃ©ral dâ€™elmy.

Ces projets, rÃ©partis principalement en Auvergne-RhÃ´ne-Alpes et en Occitanie, sâ€™inscrivent dans la stratÃ©gie dâ€™elmy de favoriser des sites artificialisÃ©s, comme les toitures ou les ombriÃ¨res de parking, et les sites dÃ©gradÃ©s ou anthropisÃ©s pour les projets au sol. Leur mise en service sâ€™Ã©chelonnera jusquâ€™Ã la fin de lâ€™annÃ©e 2026. Lâ€™une des centrales situÃ©e Ã Pont-de-lâ€™IsÃ¨re (DrÃ´me) est dÃ©jÃ opÃ©rationnelle depuis janvier. Â«Â Le financement de la transition Ã©nergÃ©tique est un enjeu majeur pour notre Ã©tablissement et pour le groupe BPCE.Â Â» dÃ©clare Didier Bruno, membre du Directoire Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes en charge de la Banque de DÃ©veloppement RÃ©gional. En combinant financement citoyen et accompagnement institutionnel, elmy dÃ©montre la soliditÃ© de son modÃ¨le intÃ©grÃ© et sa capacitÃ© Ã mobiliser lâ€™ensemble des acteurs Ã©conomiques autour de la transition Ã©nergÃ©tique.