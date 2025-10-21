Ã€ Pau, Equans France regroupe trois entitÃ©s pour une offre multi-technique renforcÃ©e, le solaire comme une Ã©videnceâ€¦

Le jeudi 16 octobre dernier, les agences Axima, Ineo et MCI, entitÃ©s dâ€™Equans France, implantÃ©es de longue date sur le territoire BÃ©arn Bigorre, ont inaugurÃ© leur nouvelle agence commune Ã Pau, une rÃ©ponse concrÃ¨te aux dÃ©fis industriels et tertiaires du bassin. Dans un bÃ¢timent de 1 600 mÂ², les espaces sont pensÃ©s pour accroÃ®tre les synergies, accÃ©lÃ©rer lâ€™innovation locale et renforcer lâ€™attractivitÃ© de lâ€™agence. 200 collaborateurs y travaillent dÃ©sormais ensemble pour rÃ©pondre aux enjeux techniques et Ã©nergÃ©tiques du territoire. Cette inauguration a permis de mettre en lumiÃ¨re trois expertises concrÃ¨tes au service du territoire BÃ©arn Bigorre. La gÃ©othermie, un levier de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique au Pays basque, les contrats de Performance EnergÃ©tique (CPE) et le solaire. Focus sur une ombriÃ¨re Ã Saint-Paul-lÃ¨s-DaxÂ !

Saint-Paul-lÃ¨s-Dax : une ombriÃ¨re solaire 100 % bois qui conjugue innovation et sobriÃ©tÃ© carbone

Les Ã©quipes dâ€™Ineo ont prÃ©sentÃ© lâ€™ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que en bois rÃ©alisÃ©e en partenariat avec Piveteaubois en juillet dernier sur le site de lâ€™agence dâ€™Ineo. Cette installation totalement modulable optimise le stationnement, rÃ©duit les coÃ»ts de gÃ©nie civil et a dÃ©montrÃ© sa performance en produisant jusquâ€™Ã 280 kWh en une journÃ©e, tout en assurant une autonomie Ã©nergÃ©tique de 60 %, rÃ©duisant significativement le recours au rÃ©seau Ã©lectrique. FabriquÃ©e en Douglas certifiÃ© Bois de France, la structure a Ã©tÃ© conÃ§ue pour rÃ©pondre aux exigences des lois Climat RÃ©silience et APER, qui imposent la couverture de 50 % des parkings de plus de 1 500 mÂ² dâ€™ici 2028. Cette solution 100 % franÃ§aise a sÃ©duit par son faible impact carbone grÃ¢ce Ã sa capacitÃ© de captation de prÃ¨s de 23 tonnes de COâ‚‚ par an, sa durabilitÃ© et son esthÃ©tique. Cette technologie a dÃ©jÃ convaincu des acteurs publics comme le Sydec des Landes (syndicat d’Ã©quipement des communes des Landes), qui a lancÃ© un projet similaire Ã la rentrÃ©e.