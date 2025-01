elmy lÃ¨ve des fonds participatifs avec Enerfip pour dÃ©velopper de nouveaux projets solaires

elmy s’est imposé comme un acteur intégré de l’énergie présent à chaque étape du secteur de l’énergie : de la production à la fourniture, en passant par la prévision et l’équilibrage sur les marchés. A ce titre, elmy commence à produire sa propre électricité. En participant au développement et au financement de nouveaux sites de production renouvelable en France.

elmy vient ainsi d’ouvrir sa levée de fonds participative avec Enerfip pour financer 17 nouveaux projets solaires à travers la France. Cette dernière a été complétée auprès des investisseurs de la plateforme après avoir atteint le montant de collecte en seulement quelques minutes. Un montant réservé aux clients de l’énergéticien est encore ouvert jusqu’au 5 février.

elmy exploite déjà 6 centrales solaires en développement, construction et gestion d’énergies renouvelables, confirmant ainsi la pertinence de son modèle intégré au service de la transition énergétique. Actuellement, 30 MWc sont en cours de développement.

Exemple concret. Il y a quelques jours, elmy a mis en service une centrale située à Pont de l’Isère dans la Drôme (26). Cette centrale solaire en toiture de trois bâtiments neufs et d’une puissance de 320 kWc produira 395 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une centaine de foyers. Les bâtiments en question sont destinés au stockage pour des entreprises locales. elmy a mené la construction de la centrale, et sera gestionnaire de son exploitation et de sa maintenance. D’autres projets sont à l’étude sur ce territoire. elmy vient notamment de signer une promesse de bail pour le développement d’une centrale solaire de 100 kWc en toiture d’un bâtiment en construction. Toute l’électricité générée par la centrale sera injectée sur le réseau.