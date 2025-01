(4) MacKenzie/Les changements technologiques dans les Ã©quipements solaires ouvriront la voie Ã  une nouvelle Ã¨re dâ€™efficacitÃ© des actifs

L’innovation continue de repousser les limites de la technologie des modules solaires. En 2025, TOPCon et Heterojunction (HJT) s’imposeront comme les technologies cellulaires prédominantes pour les applications à grande échelle, remplaçant la technologie PERC de type p. Ce changement va se traduire par de meilleurs rendements de module et des densités de puissance plus élevées.

Début 2025, Trina a atteint un rendement de 25,44 % pour son panneau solaire HJT. Des fabricants de premier plan comme Jinko, JA et Canadian Solar proposent déjà des modules de plus de 650 à 700 Wc et certains fabricants tels que Risen proposent des modules de plus de 750 Wc. Nous prévoyons que la puissance des panneaux dépassera 800 Wc en 2025. Des modules plus grands peuvent augmenter la densité solaire et ainsi réduire l’utilisation des terres de 15 %, ce qui se traduira par des économies de coûts de 5 à 10 % sur l’ensemble du projet. Cependant, la taille physique plus grande du module pose des problèmes d’installation et de transport qui pourraient compenser une partie des économies.

Pour le segment de la production distribuée, les modules dotés de la technologie IBC domineront la part de marché en 2025. IBC est la technologie qui connaît un essor plus rapide que prévu alors que des géants comme LONGi, Aiko, TCL et ZE expédient des dizaines de gigawatts qui remodèlent les marchés résidentiels et commerciaux.

De même, en 2025, la technologie des onduleurs passera d’une architecture de 1 500 Vcc à 2 000 Vcc. Une tension continue plus élevée permet des capacités de chaîne plus longues. L’association d’onduleurs de 2 000 Vcc à des chaînes plus longues de modules de grande taille et à forte densité de puissance permettra de réduire les coûts et améliorer l’évolutivité de l’énergie solaire à grande échelle. Des fabricants d’onduleurs comme GE Vernova et Sungrow ont déjà des projets pilotes en préparation. Avec le code de l’électricité et les règles de sécurité mis en place en 2024, nous nous nous attendons à une adoption plus large de la nouvelle classe de tension en 2025.

L’industrie des trackers verra apparaître la prochaine génération de trackers intelligents en 2025, bénéficiant de l’ajout de technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) au logiciel. Les trackers basés sur l’IA prétendent améliorer le rendement de 2 à 6 % et fournit une orientation optimale pour les modules afin d’atténuer les effets de la grêle et du vent. Des fabricants leaders comme Nextracker, Array Technologies et GameChange Solar offrent des capacités de suivi intelligent grâce à leur technologie propriétaire et aux solutions logicielles associées au matériel du tracker.

La hausse des coûts de main-d’œuvre et la pénurie persistante de travailleurs qualifiés augmenteront l’utilisation de robots pour la construction, l’exploitation et la maintenance en 2025. Des entreprises comme Terabase Energy proposent l’assemblage automatisé sur site de trackers et de modules, ce qui double la productivité du travail. D’autres sociétés comme AES et Luminous Robotics ont développé des robots capables de monter des modules solaires sur le terrain. Ces solutions disruptives prétendent réduire le temps d’installation de 50 % et peuvent être déployées dans des environnements difficiles avec des conditions difficiles où le bassin de main-d’œuvre est déjà restreint et plus coûteux. Automatisés, les fournisseurs de services affirment que les robots d’installation sont indépendants de la technologie, mais qu’ils doivent être calibrés en fonction du module solaire et du matériel de suivi sélectionné pour le projet. Un autre exemple est Swap Robotics, dans lequel Array Technologies a récemment investi pour automatiser la gestion de la végétation des grands sites solaires, promettant 10 à 20 % d’économies sur les coûts de maintenance.