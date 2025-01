CrÃ©dit Agricole Assurances annonce le lancement de son offre Multirisque Energies Renouvelables

Pacifica, filiale d’assurance dommages de Crédit Agricole Assurances, annonce le lancement de son offre Multirisque Energies Renouvelables destinée à accompagner les producteurs d’énergies renouvelables. Cette offre, disponible depuis le 2 janvier 2025 et commercialisée par les Caisses régionales de Crédit Agricole et LCL, s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Crédit Agricole pour soutenir la transition énergétique et pour contribuer à une économie bas-carbone.

Face à l’essor des installations de production d’énergies renouvelables, porté par la hausse du coût de l’énergie, les incitations fiscales et les évolutions réglementaires, cette solution innovante répond aux besoins croissants des producteurs et utilisateurs engagés dans la transition énergétique. Cette offre s’adresse aux professionnels (hors agriculteurs, couverts par la multirisque dédiée) et aux entreprises, qui revendent et/ou autoconsomment l’énergie renouvelable qu’ils produisent, principalement via des installations photovoltaïques. Conformément au projet sociétal de Crédit Agricole Assurances d’accompagner la transition vers des solutions durables, cette assurance couvre notamment :

La Responsabilité Civile liée à l’installation ;

Les dommages aux panneaux photovoltaïques (incendie, bris de machine, événements naturels, etc.) ;

Les pertes de recettes liées à la perturbation ou l’interruption de la production d’énergie à la suite d’un dommage matériel garanti.

« Avec cette nouvelle offre, nous agissons en assureur responsable pour faciliter le développement des activités nécessaires à la transition énergétique. Cela permettra au groupe Crédit Agricole d’intégrer la vision risque en amont des projets dans les dimensions conseil et financement » souligne Gaël Amblard, Directeur général adjoint de Pacifica.