VOLTANEO, le distributeur FranÃ§ais de produits photovoltaÃ¯ques sâ€™agrandit et poursuit ses objectifs !

VOLTANEO, distributeur spécialisé dans le matériel photovoltaïque met du rythme en cette fin d’année à quelques jours à peine d’Energaïa. Depuis sa création en 2017, l’entreprise n’a pas à rougir de ses performances pour son 6ème exercice. La preuve !

Avec plus de 105 M€ de CA, soit une croissance de plus de 100%, et une vingtaine de collaborateurs, VOLTANEO est désormais un distributeur incontournable dans le domaine du photovoltaïque. En 2023, VOLTANEO a livré près de 300 MW de modules soit environ 10% du marché français, ce qui positionne le groupe dans le top 5 des distributeurs spécialisés en France.

Multiplier les capacités logistiques et humaines

Fin septembre, l’emménagement dans la nouvelle plate-forme logistique de 4 000 m² proche de Clermont Ferrand, traduit l’ambition réelle et affirmée de VOLTANEO. Ce positionnement au centre de la France, carrefour autoroutier, permet à l’entreprise de livrer rapidement l’ensemble de ses clients. Aussi, pour continuer sa croissance le renforcement des équipes se poursuit en logistique et support technique. Côté commerce, VOLTANEO présentera au forum EnerGaïa, deux nouveaux collaborateurs.

Une offre digitale et complète

Grâce à son webshop, VOLTANEO offre à ses clients une visibilité sur les

Disponibilités des produits, des délais courts de livraison et des prix toujours actualisés. « Une nouvelle version encore plus complète sera lancée en début d’année » annonce Pierre Hubert afin de rester leader sur les ventes en ligne aux professionnels. La satisfaction client reste au centre de la philosophie de l’entreprise. Le digital est un outil complémentaire aux équipes commerciales terrain qui continuent de former les installateurs aux nouveautés du marché.

Toute l’équipe VOLTANEO sera présente, les 13 et 14 décembre prochains à Montpellier au Forum EnerGaïa.