A Saint-Nazaire, les bus vont rouler au solaire via une opération d’autoconsommation collective en ombrières

L’entreprise ENERGIES DE LOIRE basée à La Baule-Escoublac (44) vient d’annoncer avoir remporté un appel d’offres public lancé par la CARENE (Communauté d’agglomération de la Région nazairienne et de l’Estuaire) pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur des ombrières qui vont être installées sur le futur site de remisage de bus électriques HELYCE+. Sous ke lodèle de l’autoconsommation collective !

Un nouvel espace de stationnement va s’installer à proximité immédiate du dépôt de bus actuel, sur les anciens sites de Stock Ouest le long de la rue Henri Gautier. Les nouveaux bus électriques y seront stationnés et rechargés. Le marché remporté par Energies De Loire prévoit l’installation de panneaux solaires sur la charpente des ombrières pour une puissance cumulée de près de 1 MWc et 4 600 m² de surface de stationnement couverte. L’électricité produite sera autoconsommée pour la recharge des bus et le surplus sera valorisé en autoconsommation collective auprès des bâtiments de la CARENE. La production annuelle sera d’environ 1 100 MWh/an, représentera une consommation électrique de 370 foyers (hors chauffage).

Les travaux d’aménagement du site ont déjà démarré et l’installation solaire sera réalisée au printemps 2025 pour une livraison du site prévue lors de l’été. “Energies de Loire est très fière de mettre son expertise au service de ce projet novateur et ambitieux porté par la CARENE. Ce parking solaire, l’un des tous premiers du genre, participant à la recharge en circuit court des bus électriques du réseau représente bien l’avenir de la mobilité. L’optimisation va jusque dans la valorisation du surplus de production à l’échelle locale. C’est sur ce type de projets que nos valeurs d’entreprises prennent vie” a déclaré Grégoire Papion, président et co-fondateur de la société Ligérienne qui a déjà installé 50 MWc (250 000 m² de panneaux solaires) sur le territoire en équipant des toitures, des ombrières de parking et des petites centrales au sol.