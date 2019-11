Elisabeth Borne et SÃ©bastien Lecornu inaugurent le plus grand parc photovoltaÃ¯que de Normandie

Le parc photovoltaïque de Terres Neuves, situé sur les communes de Saint-Étienne-sous-Bailleul et La-Chapelle-Longueville dans l’Eure, a été inauguré en ce lundi 25 novembre en présence d’Elisabeth Borne, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire et de Sébastien Lecornu, Ministre chargé des Collectivités Territoriales. Développée par la société RES, cette centrale au sol s’étend sur les 18 hectares d’un site industriel appartenant à CNPP, acteur international de référence en matière de prévention et de maîtrise des risques.

La société d’économie mixte West Energies et la Banque des Territoires en ont fait l’acquisition au mois de mai 2019, devenant ainsi les propriétaires du plus grand parc solaire de la région Normandie. Le capital a été ouvert, par la suite, au SIEGE 27, le syndicat d’énergie de l’Eure, pour renforcer encore l’empreinte territoriale et le partenariat déjà effectif entre la SEM et le SIEGE 27. La centrale se compose de 127 800 panneaux photovoltaïques représentant une puissance installée totale de 15,3 MWc, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle (hors chauffage) de près de 6 800 foyers.

Un projet d’extension pour 2020 : Terres Neuves 2

Une extension du parc photovoltaïque sur 16 hectares supplémentaires est d’ores et déjà prévue par la société RES qui en assurera le développement dans la continuité du premier projet. Cette deuxième centrale développera une puissance de 13,5 MWc, soit l’équivalent de la consommation annuelle (hors chauffage) de 6 000 foyers, et devrait être mise en exploitation à l’été 2020. West Energies et le SIEGE 27 se positionnent pour que ce second parc puisse également être porté par des acteurs du territoire. Alexis de Beaurepaire, Directeur Général de West Energies, a déclaré : « Par cette acquisition, West Energies, unique SEM énergie de Normandie, renforce sa position d’investisseur de référence dans la région et permet à ce parc photovoltaïque de premier plan de conserver son attache territoriale. De nombreux autres projets sont en cours de développement par West Energies en Normandie en partenariat avec des entreprises impliquées dans la transition énergétique et avec l’appui des collectivités. » Sébastien Dubois, Directeur Général de RES a souligné : « RES ambitionne de s’imposer dans les prochaines années comme un acteur majeur du développement solaire en France et grâce à des partenariats avec des acteurs engagés dans les territoires comme celui que nous avons construit ici en Normandie, nous abordons le défi de la transition énergétique avec plus de sérénité et confiance. »