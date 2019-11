3 entrepreneurs du solaire font leur entrÃ©e au CA dâ€™Enerplan, 11 administrateurs reconduits dans leur mandat

L’Assemblée générale d’Enerplan, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire qui regroupe plusieurs centaines d’entreprises du secteur, a renouvelé jeudi 21 novembre une partie de son Conseil d’administration. Ainsi trois entrepreneurs du solaire font leur entrée au Conseil d’administration :

• Jean-Yves Grandidier, Président fondateur de Valorem, opérateur en énergies vertes,

• Nicolas Jeuffrain, Président fondateur de Ténergie, développeur et exploitant de centrales solaires,

• Pierre-Emmanuel Martin, Président fondateur de Terre et Lac, concepteur et réalisateur de toitures et ombrières solaires.

Tandis qu’onze administrateurs ont vu leur mandat reconduit pour 2 ans :

• André Joffre de TECSOL

• Cécile Pejot Laval d’IRFTS

• Christophe Thomas d’ENGIE Green

• Daniel Bour de la Générale du Solaire

• Éric Perray d’ENGIE

• François Le Ny de Sun Power

• Laetitia Brottier de DualSun

• Michèle Lamothe de Monday Service

• Olivier Godin de Solisart

• Pascal Richard de SMA France

• Paul-François Croisille de Neoen

Les autres administrateurs déjà élus du syndicat sont Antoine Nogier de Sun’R, Arnaud Gossement du cabinet Gossement Avocats, Benoit Magneux de GRDF, Marc Ruch de Viessmann, Marie Castelli de Tesla, Nicolas Ott de BCM Energie, Nicolas Rochon de RGreen Invest, René Schmitt de De Dietrich Thermique.

Le Conseil d’Administration se réunira le 19 décembre prochain afin de renouveler le Bureau du syndicat des professionnels de l’énergie solaire.

« Avec ce Conseil d’administration renouvelé qui intègre trois chefs d’entreprise reconnus pour leur engagement et leur expertise, ENERPLAN confirme sa représentativité sur l’ensemble de la filière solaire et des entreprises qui la composent. Le syndicat est déterminé à ce que le développement du secteur soit en ligne avec les objectifs de 20 GW de centrales solaires installées en 2023 comme annoncée dans la PPE, et ainsi répondre aux exigences de la transition énergétique. Il travaillera sans relâche pour que ce développement soit harmonieux et proche des territoires » souligne Daniel Bour, président d’Enerplan.