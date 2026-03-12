Elements accÃ©lÃ¨re son dÃ©ploiement avec un financement RCF de 50 millions dâ€™euros

Elements, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e par un dÃ©veloppement exclusivement greenfield, annonce la finalisation de sa ligne Revolving Credit Facility (RCF) de 38 millions dâ€™euros avec extension possible jusquâ€™Ã 50 millions dâ€™euros sur une durÃ©e de 3 ans (avec 2 annÃ©es en option) constituÃ©e dâ€™un pool bancaire de 8 banques. Arrangeur, agent et prÃªteur, le CrÃ©dit Agricole du Languedoc est accompagnÃ© par ArkÃ©a Banque Entreprises & Institutionnel, LCL (Ã©galement coordinateur ESG), BPI, CIC, CrÃ©dit CoopÃ©ratif, CrÃ©dit Agricole Centre-Ouest, ainsi que le CrÃ©dit Agricole Champagne-Bourgogne. On fait les comptesâ€¦

Cette ligne de crÃ©dit accordÃ©e Ã Elements permettre au groupe Occitan de soutenir sa trajectoire de croissance vers lâ€™objectif des 1GW de capacitÃ© installÃ©e. Elle financera de maniÃ¨re flexible la construction des portefeuilles de projets photovoltaÃ¯ques, hydro-Ã©lectriques et Ã©oliens en France et en Italie. Une portion de la ligne sera destinÃ©e aux besoins gÃ©nÃ©raux du groupe. Â« La mise en place de ce premier RCF syndiquÃ© est une preuve de maturitÃ© pour Elements. Moins de deux ans aprÃ¨s le renforcement de notre capital, ce nouveau levier de 50 millions d’euros nous offre l’agilitÃ© nÃ©cessaire pour accÃ©lÃ©rer la mise en chantier de nos projets en France et Ã l’international. Ce financement ne se contente pas de renforcer notre structure bilancielle ; il valide notre modÃ¨le de dÃ©veloppeur-producteur de proximitÃ©. En dotant nos Ã©quipes de moyens accrus pour le prÃ©financement des infrastructures et du stockage, nous sÃ©curisons notre trajectoire vers l’objectif de 1 GW de capacitÃ© installÃ©e. Je remercie nos partenaires bancaires, et particuliÃ¨rement le CrÃ©dit Agricole du Languedoc, pour leur confiance renouvelÃ©e dans notre vision d’une transition Ã©nergÃ©tique inclusive et durable Â» se rÃ©jouit Pierre-Alexandre Cichostepski, PrÃ©sident dâ€™Elements.

Soutenir la croissance en France comme Ã lâ€™international

Deux ans aprÃ¨s sa levÃ©e de fonds de 50 millions dâ€™euros, cette opÃ©ration marque une nouvelle Ã©tape majeure dans son dÃ©veloppement et sa structuration financiÃ¨re afin de soutenir la croissance en France comme Ã lâ€™international.

Elle reflÃ¨te pleinement lâ€™ambition stratÃ©gique du groupe dâ€™accÃ©lÃ©rer sa transition du dÃ©veloppement vers lâ€™exploitation dâ€™actifs. Â« Partenaire historique du groupe Elements depuis sa crÃ©ation, nous sommes trÃ¨s heureux dâ€™accompagner cet acteur majeur de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte de notre territoire. Forts de nos valeurs communes liÃ©es autour dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique de proximitÃ©, humaine, participative et respectueuse des territoires, ce financement renforce la collaboration entre nos groupes, permettant Ã Elements de poursuivre son dÃ©veloppement en France et Ã lâ€™International Â» souligne Ludovic Ferreira-Lopes, CrÃ©dit Agricole du Languedoc. Le Cabinet BCLP a apportÃ© son expertise juridique tout au long de lâ€™opÃ©ration.

Quid dâ€™ElementsÂ ?

CrÃ©Ã© il y a dix ans Ã Montpellier, Elements est un producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables dont la vocation est de fournir une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e issue de projets quâ€™elle dÃ©veloppe elle-mÃªme. Le modÃ¨le dâ€™Elements repose sur une approche participative du dÃ©veloppement : investissement participatif, engagement des communes et consultation des riverains. Lâ€™entreprise apporte ainsi une solution clef en main aux territoires grÃ¢ce Ã son savoir-faire sur lâ€™ensemble des Ã©tapes de la rÃ©alisation et lâ€™exploitation et sur les technologies renouvelables majeures. Lâ€™entreprise compte plusieurs bureaux en France (Montpellier, Paris, Lyon, Bordeaux et Guadeloupe), et se dÃ©veloppe Ã©galement Ã lâ€™Ã©tranger avec une prÃ©sence en Finlande, en Italie, en Allemagne, en Roumanie et dans la zone CaraÃ¯bes.