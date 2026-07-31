Electrification-ENR/ENGIE : la transformation du groupe commence Ã  porter ses fruits

Par Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchÃ©s pour etoro

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Les rÃ©sultats semestriels dâ€™ENGIE confirment une Ã©volution stratÃ©gique engagÃ©e depuis plusieurs annÃ©es : le groupe sâ€™Ã©loigne progressivement de son profil historique de producteur dâ€™Ã©nergie pour devenir un acteur davantage centrÃ© sur les infrastructures Ã©lectriques et les Ã©nergies renouvelables. Cette mutation se traduit dÃ©jÃ dans les comptes. Certes, le chiffre dâ€™affaires recule de 3,6 % Ã 36,7 milliards dâ€™euros, pÃ©nalisÃ© par la normalisation des prix de lâ€™Ã©nergie aprÃ¨s les sommets de 2025. Mais dans le mÃªme temps, lâ€™EBIT hors nuclÃ©aire progresse de 3,3 % Ã 5,3 milliards dâ€™euros et lâ€™EBITDA hors nuclÃ©aire atteint 7,7 milliards (+3,8 %). Plus significatif encore, la direction relÃ¨ve sa guidance 2026, visant dÃ©sormais un rÃ©sultat net rÃ©current compris entre 4,9 et 5,5 milliards dâ€™euros, contre 4,6 Ã 5,2 milliards auparavant.

Le vÃ©ritable enseignement de ce semestre rÃ©side dans la montÃ©e en puissance des activitÃ©s dâ€™infrastructures. Lâ€™acquisition de UK Power Networks, finalisÃ©e dÃ©but mai, modifie sensiblement le profil du groupe en renforÃ§ant la part des revenus rÃ©gulÃ©s. Cette activitÃ© contribue dÃ©jÃ Ã hauteur de 180 millions dâ€™euros Ã lâ€™EBIT, tandis que lâ€™EBIT des rÃ©seaux Ã©lectriques bondit de 180 % grÃ¢ce Ã cette intÃ©gration. Plus largement, lâ€™EBIT des infrastructures progresse de 13,3 % pour atteindre 2,2 milliards dâ€™euros.

Cette stratÃ©gie rÃ©pond Ã une tendance structurelle Ã savoir lâ€™Ã©lectrification croissante de lâ€™Ã©conomie. Quâ€™il sâ€™agisse des vÃ©hicules Ã©lectriques, des pompes Ã chaleur, des centres de donnÃ©es ou de lâ€™intelligence artificielle, tous nÃ©cessitent des rÃ©seaux plus robustes et davantage de capacitÃ©s de transport. ParallÃ¨lement, les renouvelables poursuivent leur dÃ©veloppement avec 59,5 GW de capacitÃ©s installÃ©es, 6,4 GW en construction et un pipeline de projets atteignant 122 GW, tandis que les contrats dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) signÃ©s au semestre ont doublÃ© pour atteindre 2,4 GW.

Tout nâ€™est cependant pas parfait. Les activitÃ©s de production au gaz voient leur EBIT reculer de 22,3 %, pÃ©nalisÃ©es par la baisse des spreads Ã©nergÃ©tiques. Les activitÃ©s B2B souffrent Ã©galement dâ€™une normalisation des marges aprÃ¨s la crise Ã©nergÃ©tique, avec un EBIT en baisse de 39 %. Le nuclÃ©aire belge continue enfin de peser, son EBIT chutant de 76 % aprÃ¨s la fermeture de plusieurs rÃ©acteurs et la rÃ©organisation des actifs.

La forte hausse de lâ€™endettement pourra Ã©galement attirer lâ€™attention. La dette nette Ã©conomique atteint 60,3 milliards dâ€™euros, contre 45,2 milliards fin 2025, principalement en raison de lâ€™acquisition de UK Power Networks. Il sâ€™agit toutefois dâ€™un investissement qui renforce considÃ©rablement la visibilitÃ© des flux de trÃ©sorerie futurs.

Avec un plan dâ€™investissements largement orientÃ© vers les rÃ©seaux et les renouvelables, ENGIE confirme son repositionnement vers des activitÃ©s moins cycliques et mieux exposÃ©es aux grandes tendances de la transition Ã©nergÃ©tique. Le relÃ¨vement de la guidance montre que cette stratÃ©gie commence dÃ©sormais Ã produire des rÃ©sultats tangibles.