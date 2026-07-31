TrinaSolar soutient le dÃ©veloppement de 270 MW de photovoltaÃ¯que pour Blue Elephant Energy en BaviÃ¨re

Trinasolar a conclu un accord avec GOLDBECK SOLAR, leader dans la construction clÃ© en main de centrales photovoltaÃ¯ques industrielles, commerciales et de grande envergure, afin dâ€™Ã©quiper le parc solaire SchafhÃ¶fen en BaviÃ¨re dâ€™environ 370 000 modules solaires. Avec une capacitÃ© de pointe de prÃ¨s de 270 mÃ©gawatts (MW), le projet SchafhÃ¶fen sera le deuxiÃ¨me plus grand parc solaire dâ€™Allemagne Ã son achÃ¨vement. Le solaire en grandÂ !



Le projet solaire Ã grande Ã©chelle de BaviÃ¨re sâ€™Ã©tend sur plusieurs phases et emplacements. La mise en service complÃ¨te de ce vaste parc Ã©nergÃ©tique est prÃ©vue pour 2027, les travaux principaux ayant lieu en 2026. Un parc solaire de cette taille peut produire suffisamment dâ€™Ã©lectricitÃ© pour alimenter environ 75 000 foyers moyens pendant toute une annÃ©e. Lâ€™initiateur et propriÃ©taire du projet est Blue Elephant Energy GmbH (BEE). GOLDBECK SOLAR est responsable de la construction du parc solaire, et Bayernwerk est chargÃ© de construire la sous-station et la connexion au rÃ©seau.

La technologie i-TOPCon du module offre des performances supÃ©rieures dans des conditions de faible irradiance

Trinasolar livrera des modules bifaciaux Vertex N PV dâ€™une capacitÃ© totale de 269 MW. La technologie i-TOPCon du module offre des performances supÃ©rieures dans des conditions de faible irradiance, gÃ©nÃ©rant plus dâ€™Ã©lectricitÃ© sur les jours et les saisons, comparÃ© Ã dâ€™autres technologies photovoltaÃ¯ques. Le Vertex N NEG21C.20 est un module solaire de grand format, qui rÃ©duit le CAPEX et le LCOE tout en assurant un rendement Ã©nergÃ©tique Ã©levÃ© et une fiabilitÃ© maximale. Â« Avec le parc solaire SchafhÃ¶fen, nous rÃ©alisons lâ€™un des plus grands et ambitieux projets photovoltaÃ¯ques dâ€™Allemagne, renforÃ§ant le rÃ´le de GOLDBECK SOLAR en tant que partenaire EPC de premier plan pour les infrastructures solaires Ã grande Ã©chelle Â», indique Stefan Spork, responsable du Centre rÃ©gional Europe centrale chez GOLDBECK SOLAR. Â« La rÃ©alisation de projets de cette ampleur nÃ©cessite des partenariats solides et de confiance ainsi que des technologies haute performance. Avec Trinasolar, nous avons un partenaire fiable dont les solutions avancÃ©es de modules soutiennent notre engagement Ã construire des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques efficaces et prÃªts pour lâ€™avenir. Ensemble, nous apportons une contribution substantielle au renforcement de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale et Ã lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™Allemagne. Â»

Â«Â AccÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation de lâ€™industrie et des transports Â»

Le parc solaire renforcera la sÃ©curitÃ© de lâ€™approvisionnement et la flexibilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique, et fournira de lâ€™Ã©nergie verte aux communautÃ©s et aux grands partenaires tels que la Deutsche Bahn via un accord dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) avec IPP Blue Elephant Energy (BEE). Cette organisation montre comment de maniÃ¨re durable peut renforcer durablement lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique rÃ©gional et contribuer de maniÃ¨re significative Ã la rÃ©duction des Ã©missions de COâ‚‚. Â« Ce projet phare en BaviÃ¨re donne un exemple impressionnant pour des approches rÃ©ussies soutenant la transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™Allemagne. Des partenariats Ã long terme entre des leaders du secteur tels que GOLDBECK SOLAR et Trinasolar apportent la confiance et la certitude de planification nÃ©cessaires pour mener Ã bien des projets de cette ampleur et accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation de lâ€™industrie et des transports Â» ajoute Gonzalo de la ViÃ±a, prÃ©sident de Trinasolar Europe et AmÃ©rique latine & CaraÃ¯bes. Â« Nous sommes fiers de contribuer Ã ce projet avec une technologie solaire haute performance conÃ§ue pour maximiser le rendement Ã©nergÃ©tique et la valeur Ã long terme. Â»