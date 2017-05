Electrification du centre opÃ©rationnel et logistique de la Croix Rouge Ã  Cebu aux Philippines

Engagé avec succès auprès d’Electriciens Sans Frontières en 2015 et 2016 pour l’électrification du village de Paypay, la société Cap Energie s’est une nouvelle fois joint à cette ONG pour électrifier le bâtiment du centre opérationnel et logistique de la Croix Rouge sur l’île de Cebu, aux Philippines.

Électriciens Sans Frontières, engagée depuis 30 ans dans des projets d’électrification et d’accès à l’eau, s’est inscrite dans un projet commun à la Croix Rouge des Philippines et des Croix Rouges Françaises et Allemandes pour développer un système d’autoconsommation avec stockage visant à alimenter en énergie le centre opérationnel, l’entrepôt et la banque du sang de la Croix Rouge sur l’île de Cebu.

Cap Energie, s’est vu confier la fourniture d’un champ photovoltaïque de 58kW de module BenQ installés en toiture via une structure aluminium K2 Systems, la partie stockage avec batteries Hoppecke ainsi que le matériel électronique de conversion Schneider Electric. Ce fût une nouvelle fois l’occasion pour Sébastien Weibel, Directeur Général de Cap Energie, d’apporter bénévolement et sur place, son soutien et le savoir-faire de Cap Energie à l’installation du système hybride. (Générateur photovoltaïque / Batterie/ Groupe électrogène).

Un système hybride pour couvrir les besoins journaliers

Ce système hybride permet à ce jour de couvrir la totalité des besoins électriques journaliers soit 180 kWh /jour. Il permettra aussi en cas de situation d’urgence de bénéficier d’une continuité d’alimentation, permettant au centre opérationnel et logistique de la Croix Rouge des Philippines la poursuite de son bon fonctionnement. Par ailleurs, le système solaire autoconsommation génère une économie annuelle d’environ 15K€.

Une opération d’un mois réalisée avec succès par les membres d’Electriciens Sans Frontières et Cap Energie saluée fin mars 2017 lors de la réception du chantier par le gouverneur de la Croix Rouge des Philippines Mr Roble. Ce déplacement fût également l’occasion de contrôler et de constater le bon fonctionnement des 3 centrales solaires installées en 2015 et 2016 sur le village de Paypay dans le nord de l’île. (Projet Électrification rurale et de relocalisation des habitants suite au Typhon Haiyan en 2013).

