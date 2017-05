Intersolar : Solarwatt prÃ©sente Myreserve Matrix, le stockage derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration Ã  puissance maximale

Solarwatt, bien connue pour ses modules photovoltaïques bi-verre et plus récemment pour son positionnement en faveur de l’indépendance énergétique en France présente MyReserve Matrix, la dernière innovation en faveur de l’énergie et de l’autoconsommation décentralisée à l’occasion du salon professionnel Intersolar, organisé du 31 mai au 2 juin 2017 à Munich.

MyReserve Matrix, est une batterie de stockage d’énergie solaire adaptable aux besoins des maisons familiales, comme des bâtiments à usage industriel ou commercial jusqu’à 2MWh. Intersolar, le rendez-vous de l’énergie solaire, sera l’occasion pour les équipes techniques et commerciales de Solarwatt de démontrer les nombreux atouts de cette batterie novatrice :

Une efficacité et une grande capacité de stockage allant de 2,2 kWh et jusqu’à 2 MWh ;

Une ultra performance grâce à son système intelligent de gestion de l’autoproduction et de l’autoconsommation ;

Une simplicité à l’installation avec deux équipements compacts (pack de modules de batterie et commande MyReserve) qui s’adaptent facilement ;

Un recyclage élevé des composants et matériaux permettant un taux de réutilisation extrêmement important avoisinant les 80% ;

Une adaptabilité à d’autres sources d’énergie vertes comme l’énergie éolienne et le biogaz pour garantir une « puissance à la demande ».

Nominée pour l’EES Award d’Intersolar 2017 MyReserve Matrix est aujourd’hui considérée comme une solution inégalée sur son marché. Intersolar 2017 sera également l’occasion pour SOLARWATT de présenter d’autres innovations et de communiquer sur sa collaboration avec le groupe BMW.

Enfin, Sylvia Lamaty, gérante de la filiale France participera à une table ronde intitulée « L’autoconsommation photovoltaïque résidentielle : une nouvelle donne pour les réseaux et les marchés électriques ? ».

