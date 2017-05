meteocontrol/Reuniwatt : un partenariat pour des solutions d'estimation et de prÃ©vision solaires par satellite en Asie

Reuniwatt, le pionnier français de la prévision photovoltaïque et meteocontrol, le leader allemand des solutions de monitoring solaire ont décidé d’intensifier leurs relations. Le partenariat concerne des estimations temps réel et des prévisions infra-journalières pour différents sites en Asie.

Un besoin fort en données satellitales pour la Chine et le Japon

Depuis 2014, meteocontrol connaît une demande croissante de la part d’acteurs asiatiques à la recherche de solutions de monitoring et d’estimation du productible. D’autant plus que le marché asiatique du photovoltaïque est actuellement celui qui suit le plus fort développement à l’échelle mondiale. Reuniwatt fournit à meteocontrol des données d’estimation d’ensoleillement en temps réel (aussi appelées « nowcasts ») et des prévisions infra-journalières pour leur portefeuille en Asie. En effet, Reuniwatt a une expérience reconnue en traitement d’images satellitales, indispensable pour proposer de tels services. L’entreprise a accès en temps réel aux données satellitales brutes issues de cinq satellites géostationnaires, couvrant tous les continents : Himawari-8 pour l’Asie-Pacifique, Meteosat-10 pour l’Europe et l’Afrique, Meteosat-8 pour l’Océan Indien et le Moyen Orient, GOES-East pour l’Amérique du Nord et du Sud, GOES-West pour les îles du Pacifique.

Les données satellitales sont disponibles en quasi temps réel : toutes les 10 minutes pour Himawari-8 et toutes les 15 minutes pour les autres satellites. La méthode opérationnelle de Reuniwatt pour fournir des nowcasts et des prévisions infra-journalières est basée sur les techniques disponibles les plus performantes de conversion d’images satellitales en cartographies d’irradiance solaire. « Nous sommes totalement convaincus de l’intérêt des solutions meteocontrol pour l’ensemble des gestionnaires de parcs solaires et nous sommes très fiers d’accompagner un tel acteur dans son aventure asiatique » a annoncé le Président-Fondateur de Reuniwatt, Nicolas Schmutz.

« Nous sommes heureux de fournir à nos clients asiatiques les prévisions de haute qualité de Reuniwatt afin d’assurer l’intégration de l’énergie photovoltaïque dans ce marché important » a de son côté conclu le Directeur Général de meteocontrol, Robert Pfatischer.

Intersolar 2017 Les deux entreprises exposeront à Intersolar, le premier salon mondial dédié à l’industrie solaire. Celui-ci se déroulera à Munich, du 31 mai au 2 juin 2017, pour la 25ème année consécutive.

Venez rencontrer meteocontrol sur le stand B2.230 et Reuniwatt sur le stand B2.280 dans la section ees.

