53Ã¨me Ã©dition de lâ€™Observatoire de lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que : un bon cru sur fond dâ€™avenir incertain

La 53ème édition de l’Observatoire traite de l’activité des installations photovoltaïques au 4ème trimestre 2024 en France qui totalise 1 586 MW. Sur l’ensemble de l’année 2024, le marché solaire français atteint un volume de près de 5 GW raccordés. Mais cette dynamique prometteuse pourrait s’enrayer…

Le volume de raccordement au 4ème trimestre 2024 s’établit donc à 1 586 MW, en hausse par rapport au volume du 3ème trimestre 2024 (1 351 MW). La capacité raccordée au cours de l’année 2024 s’élève à 4 914 MW. Par rapport au trimestre précédent, ce 4ème trimestre est marqué :

o par une légère baisse du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec presque 59 540 installations raccordées,

o par une légère hausse du segment des installations domestiques (<36 kW), avec 317 MW raccordés,

o par une baisse du segment des moyennes toitures (36 à 100 kW), avec 61 MW raccordés,

o par une très forte hausse du segment des grandes toitures (100 à 500 kW), avec un volume raccordé de 595 MW, ce qui constitue un record absolu,

o par une baisse du segment des très grandes toitures (500 kW à 1 MW), avec un volume raccordé de 14 MW,

o par une hausse du segment des grandes installations (500 kW et +), avec 614 MW raccordés (hors données RTE),

« Avec près de 5 GW de projets solaires raccordés en 2024, la France atteint 23 GW de capacité installée totale. Cette dynamique, qui correspond à la trajectoire basse de la PPE (54 GW en 2030), pourrait toutefois s’enrayer dans les années qui viennent, en conséquence des fortes incertitudes qui pèsent sur le secteur et en particulier sur ses deux segments les plus pourvoyeurs de volumes : les toitures de 100 à 500 kWc, confrontées à la suppression du guichet tarifaire, et les centrales solaires au sol, dont une partie significative du gisement de projets pourrait se voir amputer en cas d’adoption de la proposition de loi du député Pascal Lecamp, actuellement en cours d’examen à l’Assemblée Nationale. Dans ce contexte lourd de menaces, la filière solaire peut compter sur la nouvelle mouture de l’Observatoire de France Territoire Solaire, enrichie de nouvelles analyses, pour contribuer à objectiver le débat et éclairer les décisions publiques » analyse Hadrien Clément, nouveau Président de France Territoire Solaire.

La part d’électricité photovoltaïque dans la consommation brute d’électricité en France a atteint 4,9% au 4ème trimestre 2024. La file d’attente sur le réseau de distribution est marquée par une légère hausse par rapport au précédent trimestre (données non disponibles des projets sur le réseau de transport) et le stock de projets atteint 25,35 GW au terme de ce 4ème trimestre 2024. Le prix de marché de l’électricité étant revenu aux environs de 45 €/MWh, il y a un impact très modéré sur les charges publiques de tous les segments.

Encadré

Le mot d’Antoine Huard, ex-Président de France Territoire Solaire

« Ce travail de France Territoire Solaire est plus indispensable que jamais : si le moment est venu pour moi de passer le flambeau de la présidence de l’association, je resterai pleinement engagé dans son activité au service d’une filière si essentielle pour la décarbonation de notre économie et la souveraineté énergétique de notre pays. J’adresse mes plus vives félicitations à Hadrien Clément, nouveau président de France Territoire Solaire ! » confie Antoine Huard, ex-Président de France Territoire Solaire.