La Cavalerie : TotalEnergies lance un financement participatif pour une centrale solaire

TotalEnergies annonce le lancement d’un financement participatif via Lendosphere pour la construction d’une centrale solaire à La Cavalerie, dans l’Aveyron. Un projet de territoire !

Cette collecte, d’un montant de 350 000 euros, est réservée en priorité aux habitants de la communauté de communes Larzac et Vallées. À partir du 23 décembre, elle sera étendue aux habitants des cinq communautés de communes membres du Schéma de cohérence territoriale Sud Aveyron (Larzac et Vallées, Millau Grands Causses, Monts Rance et Rougier, Muse et Raspes du Tarn, et Saint-Affricain, Roquefort et Sept Vallons). Enfin, dès le 30 décembre, les habitants de l’Aveyron et des départements limitrophes (Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot, Hérault, Gard, Lozère et Cantal) pourront également y participer.

Pour Hélène Doussière, Cheffe de projets chez TotalEnergies Renouvelables : « Avec ce projet solaire à La Cavalerie, nous sommes ravis d’offrir aux riverains l’opportunité de participer directement à la transition énergétique locale. Cette centrale permettra non seulement de revaloriser un terrain anciennement destiné à l’extraction de calcaire mais aussi de soutenir activement les objectifs énergétiques de l’Aveyron. Dès début 2025, la centrale produira de l’électricité bas carbone tout en générant, chaque année, des retombées économiques pour le territoire. »