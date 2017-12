Electric-Road s'associe au Mondial de l'Auto de Paris

L’association ELECTRIC-ROAD, organisatrice des congrès du même nom depuis quatre ans, s’allie au MONDIAL DE L’AUTO pour organiser un cycle de conférences et de démonstrations sur le nouvel écosystème de la ROUTE ÉLECTRIQUE du 2 au 6 octobre 2018 dans le Pavillon 7.3 de Paris Expo Porte de Versailles au sein de MONDIAL.TECH. MONDIAL.TECH accueillera les professionnels pour des conférences et la découverte des innovations du futur. Il réunira le meilleur de l’offre technologique, issus des start-ups et des acteurs du numérique. MONDIAL.TECH est l’une des nombreuses nouveautés de la prochaine édition du MONDIAL PARIS MOTOR SHOW, le salon automobile le plus fréquenté au monde.

On trouvera dans la zone ELECTRIC-ROAD une salle de congrès, des espaces de workshop, ainsi qu’une surface d’exposition où se dérouleront des expérimentations et des animations inédites, des démonstrations et des conférences expertes autour des thématiques de LA REVOLUTION ELECTRIQUE dans :

1. Les infrastructures de charge de l’avenir et les réseaux intelligents

2. Le transport collectif de personnes

3. Le transport léger de fret, la livraison urbaine et le transport longue distance

4. L’évolution de la mobilité privée en ville et sur route

5. Les financements, les garanties et les modèles économiques

6. Les nouveaux entrants sur un nouvel écosystème de mobilité

7. La mobilité électrique tremplin de mutation sociétale, le véhicule autonome

