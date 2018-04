ELECTRIC-ROAD: Le RDV des acteurs de la mobilitÃ© Ã©lectrique de demain les 18 & 19 juin 2018 Ã  Nantes

Le 5ème Congrès ELECTRIC-ROAD a pour objectif de faire le point sur les avancées technologiques et sur le développement d’une mobilité propre pour tous les types de transports. Grâce à la participation d’acteurs internationaux caractéristiques de l’ensemble de la chaîne, ELECTRIC-ROAD est devenu le seul congrès français travaillant simultanément sur les aspects de la mobilité du futur, tous les véhicules électriques, et sur les infrastructures qui les entourent et qui permettent de les faire avancer sans contraintes.

ELECTRIC-ROAD propose deux jours de conférences, d’exposition, de networking autour de l’avenir de la mobilité électrique et son écosystème infrastructurel pour :

● Repérer et décrypter les signaux faibles du secteur de la mobilité propre, et en particulier électrique.

● Diffuser l’information relative aux innovations technologiques et d’usage dans tous les types de transports.

● Mettre en relation les acteurs de la filière mobilité avec tous les nouveaux écosystèmes associés.

● Aider au montage et/ou pilotage de projets de mobilité propre dans les territoires.

Avec le soutien de la Région Pays de la Loire et de Nantes Métropole et en présence de la Ministre des Transports, Madame Elisabeth Borne, les acteurs de la filière mettront en lumière pendant deux jours les transformations industrielles, sociétales et politiques qui impactent et impacteront le monde de la mobilité bouleversé par la nouvelle donne électrique.

Un programme sur 48h pour les pros !

ELECTRIC-ROAD s’adresse aux responsables publics et privés directement en charge du déploiement de projets de transports de passagers, individuel et collectif, ou de marchandises, collectivités, grands maîtres d’ouvrage, chargeurs et opérateurs de transport et logistique, ainsi qu’à tous les acteurs des filières mobilité et énergie : intégrateurs, industriels (équipementiers et constructeurs), fournisseurs de solutions énergétiques, prestataires de services, PME innovantes et startups, universitaires et chercheurs. Conscient de l’importance de l’interopérabilité et de l’obligation d’une cohabitation proactive, son objectif est de fédérer ces acteurs pour les faire parler d’une seule voix, par des groupes de travail des opérations de cooptations, des retours d’expérience à mutualiser…

Lundi 18 juin La mutation dans les rues et sur les routes

Cette première journée a pour objectif la mise en lumière des transformations de la mobilité de demain. Portée et transmutée par les nouvelles technologies de l’information et la dématérialisation qui marquent ce début de siècle, les nouveaux usages de la mobilité sont venus bousculer des décennies de certitudes et d’habitude sociétale. Les grandes thématiques abordées :

- Changement d’époque dans la mobilité individuelle de personnes

- La mutation des transports publics

- La nécessaire évolution du transport de marchandise en ville

- Quelles avancées dans les infrastructures de recharge pour accélérer le déploiement du VE ?

Mardi 19 juin Le renouveau technologique

Le génie humain a jusqu’alors toujours été capable de répondre par son intelligence aux impératifs dictés par l’évolution. Une journée qui exposera les nouvelles innovations technologiques, numériques et sociétales qui représentent l’avenir de cette nouvelle mobilité, mais aussi les réalisations concrètes issues de la recherche. Les grandes thématiques abordées :

- Propulsion électrique versus propulsion thermique : les réalités économiques, écologiques et sociétales

- Le VE et les smarts grids : les réseaux deviennent intelligents

- Le véhicule autonome & l’automatisation des véhicules

- ELECTRIC-ROAD 2020 : la route de 5ème génération

Les Expositions

De très nombreux exposants français et internationaux (NISSAN, EDF ,SNCF,BMW, LA POSTE,SPIE, etc..).

1500m² d’espaces d’exposition réservés par ELECTRIC ROAD ouverts au grand public à titre exceptionnel pour vivre une expérience visiteur électrifiée. Au menu, des routes solaires, des simulateurs, des bornes de recharge sophistiquées, sans oublier les voitures électriques, sujet / thématique phare de l’exposition.

