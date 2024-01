Conception approuvÃ©e par Qcells : solution solaire + stockage pour le cÃ©lÃ¨bre vigneron italien Quintodecimo

Une installation solaire Qcells de 40 kW, installé dans le vignoble familial de Quintodecimo dans le sud de l’Italie, est soutenue par un système de stockage par batterie sur site de 48 kWh qui fournit une solution de secours 24 heures sur 24 pour garantir un processus de vinification fluide et ininterrompu. Qcells a accompagné l’installation grâce à son nouveau concept de service « Approved Design » offrant un accompagnement efficace dans chaque phase d’installation à ses partenaires locaux.

Le vignoble Quintodecimo, créé en 2001 par une famille imprégnée de l’amour du vin et de la région, décore les collines luxuriantes qui caractérisent le paysage de la Campanie, à l’intérieur des terres de Naples, dans le sud de l’Italie. Le vignoble ne façonne pas seulement le paysage, il y est intimement lié. Et maintenant, grâce au programme d’appel d’offres « Agrisolare » soutenu par le gouvernement italien, Quintodecimo est encore plus proche de la nature avec sa nouvelle solution solaire + stockage.

Du stockage pour pallier les coupures de courant

Les propriétaires du vignoble de Quintodecimo étaient depuis longtemps intrigués par la possibilité d’équiper leur cave d’un système solaire – comme moyen idéal de contribuer à un environnement plus propre tout en bénéficiant d’économies de coûts en route vers une forme d’indépendance énergétique. Il n’y a eu aucune hésitation lorsque leur installateur de confiance de longue date a mentionné la possibilité d’apporter des améliorations cohérentes aux processus de production de Quintodecimo grâce à l’installation d’un système de stockage Qcells, capable de fournir un approvisionnement énergétique continu même en cas de panne de courant. En effet, pour les propriétaires de Quintodecimo, la possibilité de maintenir les processus de transformation du raisin pendant plusieurs heures pendant les coupures de courant, qui surviennent souvent en zone rurale, a un impact potentiel très positif sur la qualité finale du produit.

Une solution aux prix de l’énergie irréguliers sur le réseau

Qcells a été sélectionné pour collaborer au projet, suite à une demande soumise sur son site Internet par Giuseppe Vecchia, propriétaire de l’entreprise familiale éponyme d’installation d’appareils électrotechniques de longue date, qui sert Quintodecimo pour tous ses besoins en systèmes électriques. “Dès le début, notre demande était claire”, a expliqué Giuseppe Vecchia, “Si nous avons été impressionnés par la haute qualité revendiquée par les appareils Qcells, notre objectif le plus important était de trouver un partenaire capable de nous accompagner dans chaque étape de l’installation de l’usine, depuis la conception à la mise en service, pour chaque appareil différent requis. Avant de contacter Qcells, le technicien de l’entreprise a évalué plusieurs solutions alternatives. Cependant, “le support reçu par le service après-vente de Qcells était exactement ce que nous recherchions”, a ajouté Giuseppe Vecchia. Au total, 96 modules solaires Q.PEAK DUO M-G11S+, offrant chacun une puissance de 410 Wc, ont été installés sur le toit des locaux de foulage du vignoble. À l’intérieur, quatre onduleurs triphasés Q.VOLT HYB contrôlent un système de stockage de 48 kWh comprenant 16 unités de batterie Q-SAVE G3. Ensemble, cette combinaison d’électricité solaire propre et de capacité de stockage fiable, flexible et facile à gérer garantit que Quintodecimo peut gérer ses exploitations viticoles familiales sans être gênée par des pannes de courant ou des prix de l’énergie irréguliers sur le réseau.

La technologie Q.ANTUM NEO de nouvelle génération

Ignazio Sasanelli, responsable du développement commercial stratégique Qcell en Italie, a déclaré : « En tant que Qcells, nous visons à évoluer vers un fournisseur de solutions d’énergie propre. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les spécifications techniques innovantes du matériel, les solutions de Qcells offriront une expérience supérieure aux clients. De la phase de rédaction du système à la mise en service et aux activités après-vente, nous chercons à maîtriser chaque processus de manière rapide et efficace. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons élargir concrètement notre structure de services, en établissant une coopération plus étroite avec nos partenaires locaux ». Au cours des prochains mois, Qcells présentera plusieurs innovations sur le marché, améliorant les politiques de service local via une coopération plus directe avec des partenaires fidèles à la marque, ainsi que le renouvellement de son catalogue de modules solaires avec la technologie Q.ANTUM NEO de nouvelle génération et de son portefeuille de systèmes avec de nouveaux onduleurs, spécialement conçus pour les nouveaux segments de marché dans les segments C&I et résidentiel.