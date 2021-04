ekWateur : projet d’introduction en bourse sur Euronext Paris

ekWateur, premier fournisseur indépendant dont l’objectif est de contribuer à la transition énergétique en facilitant l’accès aux énergies renouvelables, annonce l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 21 – 009 en date du 22 avril 2021. Ce document d’enregistrement constitue la première étape du projet d’introduction en bourse d’ekWateur sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, sous réserve des conditions de marché et de l’approbation par l’AMF du Prospectus relatif à l’opération.

« Pour nous, tout n’est qu’énergie. Donc pour sauver le monde il suffit de changer l’énergie. Certains changent l’offre énergétique, nous, nous allons nous occuper de la demande. C’est sur cette idée que Jonathan Martelli et moi avons créé ekWateur. ekWateur c’est le commerçant digital qui apporte de l’énergie verte dans tous les foyers. Commercialiser des offres d’énergies vertes non seulement compétitives mais également séduisantes et plus fédératrices est notre méthode pour accélérer la transition énergétique. En moins de 4 ans, nous sommes devenus le leader indépendant de l’énergie verte sur le marché français. Avec 294 000 compteurs fournis aujourd’hui grâce à une offre diversifiée (électricité, gaz, bois), une approche fondée sur l’engagement écologique et une communication décalée appuyée par une très grande qualité de services. Ce projet d’introduction en bourse permettra à ekWateur d’accroître ses actions pour une énergie durable en améliorant notre notoriété et en accélérant l’innovation et les services énergétiques tout en poursuivant la croissance organique et externe pour atteindre 1 million de compteurs d’ici à 2025. » analyse Julien Tchernia, président directeur général et co-fondateur d’ekWateur.

ekWateur 1er fournisseur d’énergie verte alternatif et indépendant, et fier de l’être :

• 5 ème fournisseur d’énergie au niveau national sur le segment résidentiel avec une base clients de 294 000 compteurs au 28 février 2021 (fin du T1 2021)

• 1 ère société du French Tech 1201 à lancer son projet d’introduction en bourse • Un volume facturé de 250 M€ et un chiffre d’affaires de 87 M€ (en normes IFRS) en 2020, en croissance de près de 190%

• Une offre verte intégrant jusqu’à 100% d’énergie renouvelable

• Une approche fondée sur un marketing décalé et une relation clients soignée avec une attractivité qui va au-delà du prix

• Un fournisseur collaboratif : financement ouvert aux clients historiques via le recours au crowdfunding, et des clients qui sont acteurs du service clients (contre rémunération)

• Une offre de services innovants qui offre un levier sur les marges et qui accompagne les clients dans la transition énergétique

• Une responsabilité environnementale et sociale intrinsèque : certifié B Corp depuis février 2021 et catégorisé comme « exemplaire » sur l’échelle de la maturité ESG par Ethifinance

Du challenger qui monte à l’acteur majeur de la fourniture d’énergie verte : la bourse pour accompagner la forte croissance

La stratégie d’ekWateur repose à la fois sur la croissance organique, l’innovation et le développement de nouvelles offres dans les services énergétiques et un éventuel recours à la croissance externe. La croissance organique s’appuiera sur quatre piliers :

• Poursuite de la stratégie digitale et marketing ;

• Maintien de la présence auprès des achats groupés ;

• Montée en puissance dans le segment BtoB ;

• Développement de partenariats.

Les dirigeants affichent ainsi les objectifs suivants :

• A la clôture de l’exercice 2021 le 30 novembre, un chiffre d’affaires supérieur à 105 M€ ;

• A la clôture de l’exercice 2023 le 30 novembre, 500 000 compteurs, un chiffre d’affaires d’au moins 200 M€ avec un ratio marge brute/chiffre d’affaires au-delà de 10% ;

• A la clôture de l’exercice 2025 le 30 novembre, au moins 1 million de compteurs (vs un peu plus de 294 000 à fin février 2021), au moins 400 M€ de chiffre d’affaires (vs 86,9 M€) avec un ratio Marge brute / Chiffre d’affaires au-delà de 15% (vs 6,6%).

Pour réaliser sa stratégie de développement, la Société a estimé ses besoins de financement à environ 40 à 50 M€, répartis comme suit :

• 60% de coûts d’acquisition clients et dépenses marketing et communication ;

• 30% d’investissement dans les nouveaux outils, produits et services ; et

• 10% dans le renforcement des équipes et de la structure.

“Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière” disait René Char.