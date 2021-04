Appels dâ€™Offre CRE5 : le succÃ¨s du wÃ©binaires dâ€™Enerfip !

Avec plus de 350 personnes réunis lors du wébinaire dédié aux appels d’offre CRE5, Enerfip à une nouvelle fois pu démontrer l’intérêt que portent les acteurs du secteur sur la nouvelle mouture de ces appels d’offres nationaux, et notamment sur les bonus qu’octroi le financement participatif. Un webinaire à voir et à revoir.

Un travail d’analyse exhaustif, à voir et à revoir

Fort de son expertise dans le financement des appels d’offre CRE 4, Enerfip s’est attelé dès la fin d’année 2020 à analyser l’ensemble des données afférentes aux résultats de chaque période passée, recoupant les tarifs d’achat des lauréats, la proportion d’entre eux s’engageant à mettre en œuvre du financement participatif et la dynamique de l’ensemble. Dans la continuité, la plateforme montpelliéraine, numéro 1 française du secteur, a effectué un travail de décryptage sur les futurs appels d’offre CRE 5 en tout début d’année 2021, et a restitué la totalité de ce travail dans un webinaire qui a rencontré un succès fulgurant, avec plus de 350 personnes en direct et des centaines de vue en replay.

Des outils de synthèse, à la disposition de tous

En suivant ce travail de présentation, Enerfip a produit un guide AO CRE5 ainsi qu’un simulateur de calcul de la valeur du point. Au regard de l’attractivité des nouvelles dispositions de ces AO CRE5, Enerfip table sur une croissance continue du nombre de lauréats engagés au financement participatif, assurant ainsi une meilleure rentabilité des projets, une participation citoyenne territoriale plus grande et la poursuite du développement du secteur.

youtu.be/19vgbLgMrDg