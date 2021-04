47 kWc pour l’IFP Energies Nouvelles avec la sociÃ©tÃ© Etera : quand les pros du pÃ©trole jouent la carte solaire

L’IFP Energies Nouvelles de Solaize dans la banlieue lyonnaise produit son électricité grâce à une nouvelle installation de 47 kWc en autoconsommation avec revente de surplus, installée sur toit terrasse avec le système lesté S-Dome V10 de K2 Systems. La production d’énergie photovoltaïque est assurée par 128 modules Trina Solar et un onduleur Huawei fonctionnant en régime de neutre IT. Eklor a accompagné la société Etera dans la réalisation de ce projet. Basée dans la Loire, Etera est spécialisée depuis plus de dix ans dans l’installation de panneaux photovoltaïque : étude, démarches administratives, installation…l’entreprise accompagne les professionnels de différents secteurs et les particuliers dans leurs projets d’autoconsommation ou de revente de l’énergie.