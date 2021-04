Fronius prÃ©sente son onduleur hybride monophasÃ© avec une bonne dose de digitalisation

L’onduleur hybride innovant GEN24 Plus est arrivé début mars 2021 sur le marché du monophasé avec Primo. Il est disponible dans les classes de puissance de 3,0 à 6,0 kW et allie un rendement maximal, une grande flexibilité et un maniement simple dans un appareil hightech compact et élégant. L’offre s’accompagne d’outils numériques utiles pour une mise en service simplifiée, d’une surveillance de l’installation en temps réel et d’un service technique disponible 24 h/24 et 7 j/7 par smartphone ou tablette. La digitalisation est en marche chez Fronius…

« Le Primo GEN24 Plus est notre premier onduleur hybride monophasé et représente une étape importante dans l’accomplissement de notre vision des 24 heures de soleil. Notre but était de développer un onduleur tout-en-un, polyvalent et compact, qui intègre tous les aspects de durabilité sur l’intégralité de la vie du produit ». C’est ainsi que Martin Hackl, directeur général de la Business Unit Solar Energy de Fronius International GmbH, résume les exigences élevées de l’innovation Fronius.

Tirer le maximum des installations photovoltaïques entre stockage et alimentation en courant de secours

« Le Primo prévoit de très nombreuses interfaces permettant de coupler les secteurs de l’énergie, du stockage, de la mobilité, du chauffage et du refroidissement. Nous l’avons doté de technologies tournées vers l’avenir afin de lui permettre de tirer le maximum des installations photovoltaïques pour les décennies à venir. » Utiliser l’électricité solaire de la journée pendant la nuit augmente la part d’autoconsommation et assure l’indépendance par rapport au réseau électrique. Pour cette raison, Primo GEN24 Plus est compatible avec des systèmes de stockage domestiques et convainc grâce à des capacités de charge et de décharge importantes. Il assure une exploitation maximale de l’énergie, car la technologie Multi-flux sophistiquée permet des flux d’énergie simultanés et les contrôle de manière intelligente. Le système de stockage peut être raccordé à une installation photovoltaïque dès le départ ou plus tard ; la seule contrainte est que l’onduleur ait été prévu en amont.

Point PV : alimentation en courant de secours basique sans batterie

Une nouveauté de GEN24 Plus est le point PV, une prise alimentée en cas de coupure de courant. Cela permet une alimentation en courant de secours basique, même sans batterie. Les appareils électriques indispensables comme les ordinateurs, les smartphones ou les petits congélateurs peuvent ainsi continuer de fonctionner.

Une fonction d’alimentation de secours complète avec toutes les fonctionnalités

En présence d’un système de stockage d’énergie, le Primo offre cette fonction éprouvée et alimente toute la maison en courant de secours. Avec le GEN24 Plus, il est même possible en cas de coupure de courant d’utiliser le courant en cours de production et le cas échéant d’emmagasiner l’excédent dans la batterie.

Plus de capacité de stockage grâce au montage en parallèle

Le montage en parallèle de la batterie modulaire BYD Battery-Box Premium HVS/HVM associée au Primo GEN24 Plus offre une capacité de stockage pouvant atteindre 57,96 kWh. De cette manière, il permet de créer des solutions de stockage pour des applications commerciales, des solutions intelligentes de recharge pour les parcs de véhicules électriques ou une alternative rentable et durable aux générateurs de secours fonctionnant au diesel.

Une conception système flexible et un rendement énergétique maximal

Le Fronius SuperFlex Design et la technologie de refroidissement actif améliorée garantissent une liberté maximale dans le dimensionnement de l’installation photovoltaïque. Le Primo GEN24 Plus peut être monté suspendu, couché ou sur une équerre de fixation, à l’intérieur ou à l’extérieur. L’air ambiant est aspiré et circule au travers d’ailettes de refroidissement permettant de garder le Primo au frais et garantissant un rendement maximal même lorsque les températures sont élevées. Le cœur sensible de l’onduleur, l’électronique de puissance, est ainsi protégé de la chaleur, prolongeant sa durée de vie. La plage de tension d’entrée DC du Primo GEN24 Plus débute à 65 volts et monte jusqu’à 600 volts, permettant ainsi la réalisation de chaînes à partir de trois modules. Une entrée batterie séparée et les deux trackers MPP de série offrent de nombreuses possibilités dans le cas de surfaces de toit complexes avec chien-assis, avant-toit, ou combinées à des modules de façade ou des toits de garage. L’algorithme tolérant à l’ombre du Dynamic Peak Manager assure par ailleurs un rendement maximal permanent.

Un montage simple et un service du marché

Tous les onduleurs Fronius GEN24 Plus sont montés en un instant grâce aux bornes à leviers enfichables, aux vis de fixation rapide et au système éprouvé de montage au mur. Pour une mise en service simple, une

surveillance de l’installation en temps réel et un service encore plus rapide, Fronius met à disposition des installateurs, des techniciens de service et des clients finaux trois applications conviviales (Solar.start,

Solar.web et Solar.SOS) accessibles à tout moment par smartphone ou tablette.

Fronius convainc depuis plusieurs années par son système d’échange de circuit imprimé et par un excellent service. Il est naturellement toujours possible d’échanger ou moderniser des pièces individuelles des appareils GEN24 Plus. Grâce à Solar.web, le technicien de service dispose d’un accès à distance au système de maintenance pour résoudre les petites pannes et reçoit automatiquement des informations de service de toutes les installations. Il peut ainsi se préparer à distance pour une intervention, commander les pièces nécessaires et briller sur place par un service excellent. Un fonctionnement particulièrement efficace et rentable qui crée une expérience client positive.

Encadré

La famille GEN24 s’agrandit bientôt

La famille Fronius GEN24 continue de s’agrandir en avril. Le Symo GEN24 Plus triphasé sera alors disponible également dans les classes de puissance 3.0, 4,0 et 5,0 kW. La famille GEN24 couvrira ainsi tout le spectre de puissance de 3,0 à 10,0 kW.