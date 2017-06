ekWateur dÃ©passe le cap des 10 000 compteurs clients et accepte les paiements en SolarCoin

Huit mois seulement après le lancement de son offre commerciale, le fournisseur d’énergie collaboratif suit sa feuille de route et franchit le cap des 10 000 compteurs clients.L’autonomisation en ligne de mire grâce à l’énergie solaire!

ekWateur, premier fournisseur d’énergie collaboratif, annonce fournir en énergie 10 000 compteurs clients. Un chiffre d’autant plus encourageant qu’il y a cinq mois seulement, la start-up célébrait son millième compteur. Huit mois après le lancement de son offre commerciale en septembre 2016, ekWateur voit sa courbe de croissance s’envoler, et se rapproche peu à peu de son objectif, qui est de fournir 100 000 foyers d’ici juin 2018. Depuis le mois de décembre 2016, où ekWateur avait atteint les 1000 compteurs, le fournisseur a multiplié par presque 4 le nombre moyen de nouveaux compteurs souscrits quotidiennement. Le fournisseur poursuit son expansion sur le territoire français, avec une pénétration particulièrement importante dans cinq départements : la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique, l’Hérault, la Drôme et le Vaucluse.

L’énergie collaborative a le vent en poupe

ekWateur fournit aujourd’hui de ses clients en électricité contre en gaz. Réalisant 100 euros d’économie en moyenne par an, certains ménages économisent même plus de 1800 euros pour l’électricité et plus de 450 euros pour le gaz ! Depuis décembre 2016, 3% des clients approvisionnés en électricité par ekWateur ont choisi l’électricité locale.

L’enthousiasme du public pour le système collaboratif est une des raisons majeures du succès d’ekWateur, plébiscité pour la qualité de son service. L’entreprise doit également pour partie la croissance de ces derniers mois à son programme de parrainage : près de 30% des clients actuels ont été parrainé par d’autres clients. Ce business model, en phase avec un marché en pleine évolution, montre une fois de plus que la consommation d’énergie basée sur la transparence, la collaboration, la communauté et l’usage collectif des nouvelles technologies n’est pas une simple tendance, mais une dynamique inscrite dans le temps, avec laquelle il faudra désormais compter.

Premier paiement en SolarCoin

L’acteur montant de l’énergie poursuit son œuvre d’autonomisation des consommateurs, en agissant notamment sur l’énergie solaire : 18 projets d’installation de panneaux solaires sont en cours de réalisation, et la start-up vient d’enregistrer son premier paiement en SolarCoin. Monnaie numérique basée sur la production d’électricité solaire*, le SolarCoin vise à développer la production et la consommation d’énergie solaire. ekWateur est le premier fournisseur français à accepter le paiement des factures clients en SolarCoin, inaugurant ainsi une nouvelle vision de la consommation d’énergie !

« Nous sommes reconnaissants envers nos clients de contribuer avec nous à donner un nouvel élan au secteur de l’énergie en France, qui en a grand besoin. Ensemble, nous redessinons les contours du système, et les foyers, de plus en plus nombreux à vouloir se réapproprier leur consommation d’énergie, y croient avec nous ! », confie Julien Tchernia, Cofondateur et Président d’ekWateur. Comptant désormais une vingtaine de collaborateurs, ekWateur ne compte pas s’arrêter là dans son développement, avec toujours les mêmes valeurs : fun, simple, écolo, geek, collaboratif et transparent.

* Le SolarCoin fonctionne selon la quantité d’énergie solaire produite : 1 kWh produit génère 1 SolarCoin.

ekwateur.fr/solarcoin